"nema pravila"
Dramatično obraćanje Zelenskog iz skloništa
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je vojnim zapovjednicima da više ne poštuju ranija ograničenja pri izvođenju zračnih napada, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pozivajući se na obavještajne podatke koje je presreo Kijev.
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Zelenski je za Financial Times govorio iz skloništa škole u Kijevu koju je neposredno prije toga pogodio ruski dron na mlazni pogon. Prema njegovim riječima, Putin je takvu naredbu izdao u rujnu, kada je Rusija počela intenzivirati napade na ukrajinsku prijestolnicu.
"Rekao je da sad više nema pravila", ustvrdio je Zelenski, pozivajući se na presretnutu komunikaciju ruskih dužnosnika.
Prema njegovim tvrdnjama, ruski dronovi sada sve češće pogađaju škole, bolnice, telekomunikacijska čvorišta i podatkovne centre. Ravnateljica pogođene škole rekla je da je 104 učenika i 60 nastavnika preživjelo napad jer su se na vrijeme sklonili u podzemno sklonište, objavio je Financial Times, a prenosi tportal.
Kremlj odbacuje optužbe
Moskva negira da ruske snage ciljano napadaju civilne objekte. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da ruska vojska „ne napada škole ni bolnice“.
Financial Times, međutim, navodi da provjerene snimke s društvenih mreža pokazuju da su civilni objekti pogođeni. Na ostacima drona pronađenog nakon napada na školu bile su oznake ruskih proizvođača i tekst na ruskom jeziku.
Prema podacima ukrajinskog ministarstva obrazovanja, od početka ruske invazije punog opsega 2022. zabilježeno je više od 4700 napada na obrazovne ustanove. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je napade na više od 3000 zdravstvenih objekata.
Zelenski tvrdi da cilj takvih napada nije samo uništavanje infrastrukture, nego i zastrašivanje stanovništva te stvaranje pritiska na civile.
Rusija lansirala oko 500 dronova
Zračni napadi na Kijev posljednjih su tjedana sve intenzivniji, a Rusija sve češće koristi brže dronove na mlazni pogon, koji predstavljaju dodatni izazov za ukrajinsku protuzračnu obranu.
Zelenski tvrdi da je Rusija tijekom jednog dana lansirala oko 500 dronova, od kojih je približno polovica bila na mlazni pogon. Prema njegovim podacima, Ukrajina uspijeva oboriti oko 57 posto takvih dronova te između 85 i 90 posto konvencionalnih bespilotnih letjelica.
Ukrajina zato ubrzano razvija vlastite presretačke dronove. Trenutačno testira pet modela, a Zelenski očekuje da će do kraja listopada moći proizvoditi oko 400 primjeraka jednog od njih. Problem su, kaže, nedostatak motora i novca za masovnu proizvodnju.
Istodobno se Kijev suočava s problemima u održavanju borbenih zrakoplova F-16. Zelenski tvrdi da se oko polovice ukrajinske flote trenutačno nalazi u Europi na popravcima i održavanju, što dodatno smanjuje sposobnost obrane ukrajinskog zračnog prostora.
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