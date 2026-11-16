NOĆNO OBRAĆANJE
VIDEO / Zelenski otkrio razmjere ukrajinskih udara na rafinerije: "Naš odgovor Rusiji"
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je Ukrajina dosad onesposobila više od 55 posto ruskih kapaciteta za preradu nafte, ističući da su napadi na rusku energetsku infrastrukturu odgovor na nastavak ruskih udara na ukrajinski energetski sustav.
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Zelenski je u noćnom obraćanju rekao da je primio izvješće o učinku ukrajinskih napada na rusku naftnu industriju.
"Do danas smo onesposobili više od 55 posto ruskih kapaciteta za preradu nafte. To je naš opravdani odgovor na rusko odbijanje deeskalacije i napade na našu energetsku infrastrukturu", poručio je ukrajinski predsjednik.
Ukrajina posljednjih mjeseci sve intenzivnije koristi bespilotne letjelice za napade na ruske rafinerije, skladišta goriva i drugu naftnu infrastrukturu. Takvim operacijama nastoji otežati opskrbu ruske vojske gorivom, pojačati gospodarski pritisak na Moskvu i smanjiti prihode energetskog sektora, koji je jedan od glavnih izvora financiranja ruskog državnog proračuna.
Energetska infrastruktura kao meta
Istodobno, Rusija nastavlja napadati ukrajinske elektrane, trafostanice i ostale dijelove energetske infrastrukture. Cilj je oslabiti ukrajinski elektroenergetski sustav, osobito uoči zimskih mjeseci.
Tvrdnje Zelenskog o onesposobljavanju više od 55 posto ruskih kapaciteta za preradu nafte zasad nisu neovisno potvrđene.
Prema podacima ukrajinske vojne obavještajne službe objavljenima početkom studenoga, od ukupno 38 velikih ruskih rafinerija njih 15 bilo je izvan pogona, dok je još 12 radilo smanjenim kapacitetom. Ukrajinski izvori procjenjuju da je prerada nafte u tim postrojenjima pala za 55,4 posto u odnosu na početak godine.
Među rafinerijama koje su se našle na meti ukrajinskih napada posljednjih tjedana bila su i neka od najvećih ruskih postrojenja, uključujući ona u Omsku, Rjazanju i Volgogradu. Napadi su dodatno pojačali pritisak na rusko tržište goriva.
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