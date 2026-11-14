PREGOVORI BEZ DOGOVORA
Ukrajina u NATO, Donbas Rusiji? Zelenski otkrio što se događalo na pregovorima
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon nedavnog kruga mirovnih pregovora s Rusijom u Abu Dhabiju da su američki pregovarači predložili da Ukrajina prepusti Rusiji istočnu regiju Donbas u zamjenu za ulazak u NATO, objavio je u subotu njegov ured.
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Zelenski je ponovio svoje stajalište da Ukrajina nije spremna povući se sa svojeg teritorija.
„Amerikanci su postavili pitanje: 'Što ako Ukrajina uđe u NATO? Bi li se Ukrajina povukla iz Donbasa?' To je bilo prvi put da je to pitanje postavljeno“, rekao je Zelenski novinarima u petak.
Izjava je bila pod embargom do subote.
„Zato vjerujem da se NATO vratio na dnevni red. No čuli ste i signale (ruskog predsjednika Vladimira) Putina i to je iznimno težak razgovor.“
Zelenski je rekao da će to pitanje staviti na referendum ako Ukrajina dobije sveobuhvatan sigurnosni paket koji uključuje "konkretna sigurnosna jamstva NATO-a i EU-a", snažnu i dobro financiranu ukrajinsku vojsku te sredstva za obnovu.
Ako ih zapadne zemlje potvrde, „tada ću pitati ukrajinsko društvo što misli o tome: prihvaćamo li ili ne? Nemam pravo sam donijeti tu odluku“, rekao je.
Naglasio je također da EU i NATO predstavljaju jedinu „pravu sigurnost“ za Europu te da je pokušaj Kremlja da izmijeni sigurnosnu arhitekturu kontinenta „opasan“ i da bi mogao dovesti do novih ratova.
„To je opasno jer, po mojem mišljenju, upravo takve stvari dovode do ratova ili eskalacija“, rekao je, dodavši: „Prava sigurnost za Europu su EU i NATO. To je sve. Nema druge sigurnosti za Europu.“
Mirovni pregovori u Abu Dhabiju, održani 10. i 11. studenoga, završili su bez dogovora o prekidu vatre.
Glavni rezultat pregovora je dogovor o razmjeni zarobljenika.
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