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PREGOVORI BEZ DOGOVORA

Ukrajina u NATO, Donbas Rusiji? Zelenski otkrio što se događalo na pregovorima

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Hina
|
14. stu. 2026. 12:44
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NICOLAS MAETERLINCK/AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon nedavnog kruga mirovnih pregovora s Rusijom u Abu Dhabiju da su američki pregovarači predložili da Ukrajina prepusti Rusiji istočnu regiju Donbas u zamjenu za ulazak u NATO, objavio je u subotu njegov ured.

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Zelenski je ponovio svoje stajalište da Ukrajina nije spremna povući se sa svojeg teritorija.

„Amerikanci su postavili pitanje: 'Što ako Ukrajina uđe u NATO? Bi li se Ukrajina povukla iz Donbasa?' To je bilo prvi put da je to pitanje postavljeno“, rekao je Zelenski novinarima u petak.

Izjava je bila pod embargom do subote.

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„Zato vjerujem da se NATO vratio na dnevni red. No čuli ste i signale (ruskog predsjednika Vladimira) Putina i to je iznimno težak razgovor.“

Zelenski je rekao da će to pitanje staviti na referendum ako Ukrajina dobije sveobuhvatan sigurnosni paket koji uključuje "konkretna sigurnosna jamstva NATO-a i EU-a", snažnu i dobro financiranu ukrajinsku vojsku te sredstva za obnovu.

Ako ih zapadne zemlje potvrde, „tada ću pitati ukrajinsko društvo što misli o tome: prihvaćamo li ili ne? Nemam pravo sam donijeti tu odluku“, rekao je.

Naglasio je također da EU i NATO predstavljaju jedinu „pravu sigurnost“ za Europu te da je pokušaj Kremlja da izmijeni sigurnosnu arhitekturu kontinenta „opasan“ i da bi mogao dovesti do novih ratova.

„To je opasno jer, po mojem mišljenju, upravo takve stvari dovode do ratova ili eskalacija“, rekao je, dodavši: „Prava sigurnost za Europu su EU i NATO. To je sve. Nema druge sigurnosti za Europu.“

Mirovni pregovori u Abu Dhabiju, održani 10. i 11. studenoga, završili su bez dogovora o prekidu vatre.

Glavni rezultat pregovora je dogovor o razmjeni zarobljenika.

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Teme
invazija na ukrajinu mirovni pregovori vijesti iz svijeta volodimir zelenski

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