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SLUČAJ IZ FRANCUSKE

Virus koji je dosad pogađao životinje prvi put zarazio čovjeka. Pacijent preminuo

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N1 Info
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22. lis. 2026. 12:39
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Ilustracija: LOIC VENANCE/AFP

Francuske zdravstvene vlasti zabilježile su prvi slučaj zaraze virusom Shamonda kod čovjeka, koji je nakon toga preminuo, no ističu da zasad nema opasnosti za širu populaciju.

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Virus Shamonda, koji se prenosi ubodom sitnih mušica, dosad je uglavnom pogađao životinje, osobito goveda. Prvi je put otkriven u Nigeriji sredinom 1960-ih, a sporadično je zabilježen i kod životinja u Africi i Japanu. Tijekom ove godine proširio se i u nekoliko europskih zemalja.

Francuske vlasti objavile su da je zasad vodeća pretpostavka da se pacijent zarazio u istočnom dijelu zemlje, gdje je virus među životinjama cirkulirao tijekom proljeća i ljeta 2026. godine, piše Reuters.

Virus se dosad smatrao nečim što se ne prenosi na ljude, navela je francuska vlada.

Teme
francuska francuska virus shamonda virus

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