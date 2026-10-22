SLUČAJ IZ FRANCUSKE
Virus koji je dosad pogađao životinje prvi put zarazio čovjeka. Pacijent preminuo
Francuske zdravstvene vlasti zabilježile su prvi slučaj zaraze virusom Shamonda kod čovjeka, koji je nakon toga preminuo, no ističu da zasad nema opasnosti za širu populaciju.
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Virus Shamonda, koji se prenosi ubodom sitnih mušica, dosad je uglavnom pogađao životinje, osobito goveda. Prvi je put otkriven u Nigeriji sredinom 1960-ih, a sporadično je zabilježen i kod životinja u Africi i Japanu. Tijekom ove godine proširio se i u nekoliko europskih zemalja.
Francuske vlasti objavile su da je zasad vodeća pretpostavka da se pacijent zarazio u istočnom dijelu zemlje, gdje je virus među životinjama cirkulirao tijekom proljeća i ljeta 2026. godine, piše Reuters.
Virus se dosad smatrao nečim što se ne prenosi na ljude, navela je francuska vlada.
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