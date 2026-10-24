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Wall Street Journal u posjedu vojnih dokumenata: Trump razmatra pokretanje novog velikog rata
Američki predsjednik Donald Trump razmatra pokretanje nove velike vojne operacije protiv Irana, a Pentagon mu je predstavio nekoliko mogućnosti napada, uključujući udare na nuklearna postrojenja, infrastrukturu i iranske otoke.
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Prema informacijama Wall Street Journala, koji se poziva na američke dužnosnike, Trump je sklon odobriti povratak opsežnim vojnim operacijama protiv Irana, ali konačnu odluku još nije donio. Među razmatranim mogućnostima nalaze se napadi na iranska nuklearna postrojenja, infrastrukturne objekte poput mostova te vojne operacije usmjerene na zauzimanje otoka pod iranskom kontrolom.
Američka vojska istodobno pojačava svoju prisutnost na Bliskom istoku. U regiji se trenutačno nalaze dvije udarne skupine nosača zrakoplova, dok je treća na putu iz Tihog oceana. Sjedinjene Države šalju i dodatni amfibijski jurišni brod s marincima, čime se proširuju mogućnosti eventualnih kopnenih operacija.
Dopremljena je veća količina projektila
Wall Street Journal, kroz uvid u vojne dokumente, navodi i da je na američki nosač zrakoplova USS George Washington u Arapskom moru dopremljena veća količina projektila dugog dometa i bombi namijenjenih uništavanju utvrđenih podzemnih ciljeva, što upućuje na pripreme za moguću opsežniju zračnu kampanju.
Iako američki dužnosnici tvrde da Trump sve ozbiljnije razmatra vojnu eskalaciju, diplomatsko rješenje još nije isključeno. Bijela kuća ranije je poručila da neće biti novih američkih napada na Iran prije kongresnih izbora zakazanih za 3. studenoga.
U međuvremenu traju diplomatski pokušaji postizanja dogovora s Teheranom o iranskom nuklearnom programu. Međutim, pregovori su zasad bez značajnijeg napretka, dok američka administracija nastavlja pojačavati vojni i gospodarski pritisak na Iran.
Dio stručnjaka upozorava da novi val američkih napada ne bi nužno prisilio Iran na odustajanje od nuklearnog programa, ali bi mogao izazvati dodatnu destabilizaciju Bliskog istoka i rast svjetskih cijena energenata.
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