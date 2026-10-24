Prema informacijama Wall Street Journala, koji se poziva na američke dužnosnike, Trump je sklon odobriti povratak opsežnim vojnim operacijama protiv Irana, ali konačnu odluku još nije donio. Među razmatranim mogućnostima nalaze se napadi na iranska nuklearna postrojenja, infrastrukturne objekte poput mostova te vojne operacije usmjerene na zauzimanje otoka pod iranskom kontrolom.