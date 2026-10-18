Sprema li se eskalacija rata između SAD-a i Irana?

AFP

Dva američka nosača zrakoplova nalaze se u Arapskom moru, broj letova zrakoplova za opskrbu gorivom u regiji povećan je za 50 posto u odnosu na rujan, a američki predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost intenziviranja napada nakon izbora za Kongres u studenome.

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Iran je tijekom dva tjedna napao najmanje 24 trgovačka broda u blizini Hormuškog tjesnaca, objavio je u četvrtak Institut za proučavanje rata (ISW), dok dva američka nosača zrakoplova djeluju u Arapskom moru, a dužnosnici obiju strana javno upozoravaju na mogućnost ponovnog izbijanja sukoba velikih razmjera, piše Euronews.

Britanska služba za pomorske trgovinske operacije (UKMTO), tijelo Kraljevske mornarice koje nadzire sigurnost trgovačke plovidbe, izvijestila je o najmanje sedam dodatnih incidenata između ponedjeljka i srijede.

Istraživački institut sa sjedištem u Washingtonu naveo je da napadi pokazuju kako Iran i dalje ima sposobnost napadati brodove unatoč američkim udarima na njegovu vojnu infrastrukturu.

Pozivajući se na američkog vojnog dužnosnika, institut je izvijestio da su se iranske pomorske snage prilagodile situaciji te nakon znatnih oštećenja radarskih sustava koriste male brodove i promatrače za identificiranje plovila.

U Teheranu su visoki vojni dužnosnici posljednjih dana uputili niz upozorenja. General-bojnik Mostafa Izadi, zamjenik zapovjednika Iranske revolucionarne garde (IRGC), izjavio je u četvrtak da Iran "snažno napreduje i spreman je provesti najmoćnije operacije".

Glasnogovornik Revolucionarne garde Hossein Mohibi rekao je u srijedu da bi novi rat protiv Irana "bio iracionalan potez Sjedinjenih Američkih Država", ali i da "mogućnost takvog sukoba itekako postoji".

Vrhovni zapovjednik iranske vojske Amir Hatami izjavio je da su oružane snage spremne za "svaku bitku" te upozorio da bi svaki napad na iransku infrastrukturu izazvao razmjerne udare na izraelske i savezničke ciljeve.

Mohsen Rezaei, tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, izjavio je u nedjelju za Press TV da bi američki ciljevi, uključujući podatkovne centre i infrastrukturu umjetne inteligencije, bili "u dometu" ako se neprijateljstva nastave. Posljednji diplomatski odgovor Washingtona ocijenio je nedostatnim.

Washington povećava vojnu prisutnost na moru

Američki pomorski institut (US Naval Institute) potvrdio je u utorak da nosači zrakoplova George Washington i George H. W. Bush djeluju u Arapskom moru.

Nosač George H. W. Bush vratio se u regiju nakon posjeta luci Phuket na Tajlandu. George Washington prethodno je zamijenio nosač Abraham Lincoln.

Istodobna prisutnost dvaju nosača zrakoplova značajna je, no sama po sebi ne znači da je vojna operacija neizbježna, s obzirom na redovite rotacije američkih nosača.

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je fotografije borbenog zrakoplova F-15E tijekom nadopune goriva u zraku iz zrakoplova KC-135 iznad Bliskog istoka, letačkih operacija s nosača George Washington te polijetanja borbenog zrakoplova F-35B s amfibijskog jurišnog broda Boxer.

CENTCOM je također priopćio da su američke snage do 5. listopada promijenile rute 130 trgovačkih brodova u sklopu pomorske blokade Irana. Taj podatak dolazi isključivo od američke vojske i nije neovisno potvrđen.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u intervjuu početkom mjeseca da je moguće intenziviranje zračnih napada na Iran nakon američkih izbora za Kongres 3. studenoga, iako nije želio iznositi pojedinosti o vojnim planovima.

Na pitanje o izvješćima prema kojima njegova administracija razmatra ponovnu uporabu bombe GBU-43/B, poznate kao "majka svih bombi", Trump nije odbacio tu mogućnost.

"Nije nuklearna, jednostavno je riječ o vrlo velikoj bombi", rekao je.

Dodao je i da postoji mogućnost budućih pregovora o nuklearnom razoružanju s Iranom, u kojima bi sudjelovale Rusija i Kina.

Specijalizirani profil za praćenje zračnog prometa IntelSky izvijestio je u srijedu da je broj letova američkih vojnih zrakoplova za opskrbu gorivom u zraku tijekom prvih 14 dana listopada bio približno 50 posto veći od dnevnog prosjeka zabilježenog u rujnu.

Profil je izvijestio i o sličnom povećanju aktivnosti transportnih zrakoplova.

Podaci IntelSkyja nisu neovisno potvrđeni jer javno dostupni sustavi za praćenje letova ne obuhvaćaju cjelokupan vojni zračni promet, a promjene u radarskoj pokrivenosti mogu utjecati na takve usporedbe.

Prvog listopada pojavila su se izvješća da američka vojska u regiju šalje oko 9000 vojnika i mornara, zajedno s udarnom skupinom nosača zrakoplova USS Theodore Roosevelt i amfibijskom skupinom okupljenom oko broda Makin Island.

Američki dužnosnik, koji je za Associated Press govorio pod uvjetom anonimnosti, izjavio je da bi tim raspoređivanjem ukupan broj američkih mornara i pripadnika marinaca u regiji mogao premašiti 20.000.

Prema podacima Američkog pomorskog instituta, Theodore Roosevelt do srijede još nije stigao u Arapsko more.

Izraelski Channel 12 izvijestio je u četvrtak, pozivajući se na sigurnosne izvore, da su zapadne zemlje otkrile nova i neuobičajena vojna kretanja unutar Irana, ali da trenutačni razvoj događaja ne zahtijeva nužno hitnu vojnu akciju.

Televizija je također izvijestila da su izraelski premijer Benjamin Netanyahu i američki državni tajnik Marco Rubio razgovarali o najnovijem razvoju događaja.