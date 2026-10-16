Pentagon odgodio objavu izvješća o napadu na školu u Iranu

Odgoda objave izvješća naišla je na kritike zakonodavaca i organizacija za ljudska prava, koji zahtijevaju veću transparentnost i odgovornost u vezi sa smrtnim stradavanjem civila. Dana 8. listopada više od 70 demokratskih članova Kongresa i senatora zatražilo je od ministra obrane Petea Hegsetha objašnjenja o civilnim žrtvama proizašlim iz američkih operacija u Iranu, uključujući napad na školu.