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VIDEO / Potpuni kaos u Hormuškom tjesnacu: Oštećeno sedam naftnih tankera, neki su u plamenu
Sedam naftnih tankera oštećeno je tijekom noći na četvrtak u Hormuškom tjesnacu, a na nekima je izbio požar, izvijestila je iranska državna televizija pozivajući se na mornaricu Iranske revolucionarne garde.
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Prema informacijama koje prenosi Associated Press, četiri tankera napadnuta su tijekom pretakanja nafte, dok su još tri oštećena nakon što su naletjela na pomorske mine.
Ako se ovi navodi potvrde, riječ je o najvećem broju tankera oštećenih u jednom danu u Hormuškom tjesnacu od početka rata s Iranom 28. veljače, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli zajedničke napade na tu zemlju.
Iranska državna televizija informacije je objavila pozivajući se na priopćenje mornarice Revolucionarne garde. Zasad nema podataka o mogućim poginulima ili ozlijeđenima, kao ni o zastavama pod kojima su oštećeni tankeri plovili.
Satellite images of the oil tanker that was targeted in the Strait of Hormuz on Wednesday night. pic.twitter.com/O3kDk97gjA— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) October 22, 2026
Iran prijeti napadima na američke baze
Iranska revolucionarna garda ranije je upozorila da bi mogla napasti američke vojne baze u regiji ako Washington pokuša omogućiti prolazak naftnih tankera alternativnim rutama kroz Hormuški tjesnac.
Tijekom dosadašnjeg sukoba iranske su snage već izvodile napade na američke baze u državama Perzijskog zaljeva.
Rastu napetosti i u Jemenu
Istodobno se zaoštrava situacija u Jemenu. Jemensko Ministarstvo obrane objavilo je da će okupljanja i mobilizacijske aktivnosti koje organiziraju Huti smatrati legitimnim vojnim ciljevima.
Stanovnicima područja pod kontrolom te pobunjeničke skupine, koju podupire Iran, upućeno je upozorenje da ne sudjeluju u takvim događajima.
Images of the oil tanker struck in the Strait of Hormuz pic.twitter.com/QgjRyVXm1g— Alireza Akbari (@itsalireza_akb) October 21, 2026
Upozorenje je objavljeno na društvenim mrežama, a odnosi se i na okupljanja te takozvane "kulturne tečajeve", koje Huti koriste za mobilizaciju svojih pristaša i boraca.
Jemensko Ministarstvo obrane tvrdi da se takve aktivnosti koriste i za uključivanje djece u borbena djelovanja.
IRGC Navy has said four ships were hit and caught fire while transferring oil cargoes in the northern Persian Gulf, adding that three other vessels had suffered incidents after striking mines west of the Strait of Hormuz.https://t.co/vkrtWVQaKm pic.twitter.com/d1OS8Q3RJJ— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) October 22, 2026
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