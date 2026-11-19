PRIMJER SURADNJE
Zašto je Putin posjetio baš ovo kinesko sveučilište?
Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u kineski grad Shenzhen, gdje sudjeluje na 33. sastanku čelnika Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC).
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Unatoč zgusnutom rasporedu i brojnim političkim susretima, Putin je izdvojio vrijeme i za posjet sveučilištu Shenzhen MSU-BIT, zajedničkoj kinesko-ruskoj visokoškolskoj ustanovi.
Kako prenosi China Daily, Putinov posjet tom sveučilištu privukao je pozornost upravo zbog njegova intenzivnog diplomatskog programa. Riječ je o ustanovi koja predstavlja obrazovnu suradnju Rusije i Kine, a nastala je povezivanjem Moskovskog državnog sveučilišta Lomonosov, Pekinškog tehnološkog instituta i kineskih partnera u Shenzhenu.
Sveučilište je primjer suradnje dviju država u području visokog obrazovanja, znanstvenog istraživanja i razmjene znanja, a njegov rad povezuje rusku akademsku tradiciju s kineskim obrazovnim i tehnološkim razvojem.
Putinov dolazak u Shenzhen odvija se u vrijeme intenzivnih diplomatskih kontakata Moskve i Pekinga. Ruski predsjednik sastao se u srijedu i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, koji je istaknuo da odnosi dviju država pridonose stabilnosti u svijetu obilježenom međunarodnim napetostima.
Xi je pozvao na produbljivanje sveobuhvatne suradnje, dok je Putin naglasio važnost jačanja odnosa u trgovini, energetici, obrazovanju i drugim područjima. Ruski predsjednik također je istaknuo da su se njih dvojica ove godine već četiri puta sastala te da bilateralna suradnja nastavlja napredovati.
Posjet sveučilištu tako se uklapa u širi kontekst nastojanja Moskve i Pekinga da, uz političke i gospodarske veze, dodatno razvijaju suradnju u obrazovanju i znanosti.
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