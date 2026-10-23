Mnogi sporovi – od kazni zbog dopinga do određivanja točnih termina odigravanja utakmica – „imaju vrlo malo ili nimalo veze s pravilima tržišnog natjecanja”, izjavila je tada Vestager. Nacionalni sudovi i tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, dodala je, „obično su u dobroj poziciji za rješavanje sporova o tržišnom natjecanju koji uključuju sportski savez“. Ta načela od tada vode odjel za tržišno natjecanje Komisije kako odlučuje koje sportske sporove preuzeti. Nema manjka kandidata, s kontroverzama u sportovima uključujući tenis, padel i jedrenje, kao i nogomet.