Imate višak kapitala? Financijski konzultant Japunčić za N1 otkrio u što ga možete uložiti

Hrvatski financijski analitičar i konzultant Hrvoje Japunčić, kod naše Tine Kosor Giljević u N1 studiju uživo, komentirao je novu emisiju državnih trezoraca i utjecaj državnih vrijednosnica na financijsko tržište, ali je otkrio i u što bi i kako građani, koji imaju višak kapitala, mogli ulagati.

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