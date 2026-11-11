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Imate višak kapitala? Financijski konzultant Japunčić za N1 otkrio u što ga možete uložiti

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N1 Info
|
11. stu. 2026. 15:32
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Hrvatski financijski analitičar i konzultant Hrvoje Japunčić, kod naše Tine Kosor Giljević u N1 studiju uživo, komentirao je novu emisiju državnih trezoraca i utjecaj državnih vrijednosnica na financijsko tržište, ali je otkrio i u što bi i kako građani, koji imaju višak kapitala, mogli ulagati.

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n1 hrvatska n1 studio uživo n1tv video

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