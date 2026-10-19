INTERVJU NA N1
Pupovac o Plenkovićevih 10 godina: Iznimni uspjesi uz gušenje institucija i opasno širenje desnog ekstremizma
N1 Info
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19. lis. 2026. 14:56
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Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, u N1 studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića, komentirao je reakcije na fašističke povike u Torcidinom korteu ulicama Splita prije utakmice Hajduka i Ajaxa, koji su zgrozili svijet te 10 godina vladavine premijera Andreja Plenkovića
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