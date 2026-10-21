10 GODINA OD OBEĆANJA
Šternova poruka Plenkoviću: Hrvatska mora preuzeti kontrolu nad INA-om i rafinerijom
N1 Info
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21. lis. 2026. 15:17
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Energetski stručnjak, poduzetnik i bviši ministar gospodarstva Davor Štern , kod naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo, komentirao je stanje na tržištu energenata te udaljavanje SAD-a i Europe teb zbližavanje Donalda Trumpa i Vladimira Putina.
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