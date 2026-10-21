Ben Andoni
Analitičar iz Tirane: "Rama je pravi problem. Korupcija i nepotizam simboli su njegove vladavine"
Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je Ben Andoni, politički analitičar i novinar iz Tirane. Razgovarali su o masovnim prosvjedima u Albaniji, premijeru Ediju Rami i njegovoj "politici nepotizma i korupcije".
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