novi dan
Dalija Orešković o SOA-i: "Ako sam dobro shvatila, a nadam se da nisam..."
Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je saborska zastupnica Dalija Orešković. Komentirala je rad Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) nakon što se doznalo da je još 2022. godine imala informacije o opasnom otpadu u Gospiću, dok o tome nisu bili obaviješteni ni Vlada ni predsjednik Republike Zoran Milanović.
Oglas
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas