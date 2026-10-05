Dalija Orešković o SOA-i: "Ako sam dobro shvatila, a nadam se da nisam..."

Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je saborska zastupnica Dalija Orešković. Komentirala je rad Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) nakon što se doznalo da je još 2022. godine imala informacije o opasnom otpadu u Gospiću, dok o tome nisu bili obaviješteni ni Vlada ni predsjednik Republike Zoran Milanović.

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