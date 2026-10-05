slavonija
Policija zaustavila 58-godišnjeg biciklista, nevjerojatno koliko je "napuhao"
Osječko-baranjska policija zatekla je u mjestu Strizivojna 58-godišnjeg biciklistu kod kojeg je utvrdila čak 5,41 promila alkohola.
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Vikend-rekorder zatečen je u nadzoru prometa, u subotu oko 17 sati u mjestu Strizivojna, kod Đakova.
Obavljenim alkotestiranjem utvrđena je prisutnost alkohola u organizmu od 5,41 promila.
U policiji ističu kako je riječ o vozaču koji je od ranije poznat zbog vožnje pod utjecajem alkohola.
Na području Osječko-baranjske županije policija je tijekom vikenda zaustavila 45 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, a među njima je bilo 36 vozača osobnog automobila, sedam vozača bicikla te po jedan vozač traktora i motocikla.
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