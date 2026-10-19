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Jadranka Kosor:

"Osjećam se odgovornom za Plenkovićev politički put, upisala sam ga u HDZ. On je na neki način politički baby boy"

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N1 Info
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19. lis. 2026. 12:44
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Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je komentirala skandiranje dijela navijača Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, reakcije političara i odgovornost vlasti te deset godina Andreja Plenkovića na čelu Vlade.

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