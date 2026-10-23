"Plin za cent"
Sud odlučuje o aferi INA, u srijedu odluka o potvrđivanju optužnice
Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu danas je počelo razmatrati optužnicu u aferi INA, jednom od najvećih hrvatskih korupcijskih slučajeva posljednjih godina. Zbog težine optužbi, ali i iznimne količine dokaznog materijala, odluka o tome hoće li optužnica biti potvrđena ili vraćena USKOK-u na doradu bit će objavljena tek 28. listopada.
USKOK tereti bivšeg direktora Plina i energije INA-e Damira Škugora i ostale optužene da su INA-u oštetili za oko 160 milijuna eura. Prema optužnici, plin su od INA-e kupovali po povoljnim cijenama, a zatim ga prodavali po cijenama koje su bile i do deset puta više.
Uz Damira Škugora optuženi su njegov otac Dane Škugor, poslovni partner Goran Husić, odvjetnik i bivši predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Josip Šurjak, bivša direktorica Plinare istočne Slavonije Marija Ratkić i direktor EVN Croatia Plina Vlado Mandić. Među optuženima je bio i bivši rukovoditelj Prodaje plina i energije INA-e Stjepan Leko, Škugorov nekadašnji zamjenik, koji se u međuvremenu nagodio s USKOK-om.
Postupak se rasteže od ljeta 2022.
Do sada je bilo nekoliko odgoda optužnog vijeća jer su optuženici bili bolesni. No zbog izmjena Zakona o kaznenom postupku sud sad može odlučivati bez stranaka, odnosno donijeti odluku bez da su predstavnici optužbe, obrana i okrivljenici nazočni u sudnici, piše za Index.hr Ana Raić.
Uhićenja u ovom slučaju realizirana su još u kolovozu 2022., a optužnica je bila podignuta 2024. godine. Sve se rastezalo do sada. Kad jednom suđenje i počne nije isključeno da će novih odgoda biti još.
USKOK: Škugor osmislio cijeli sustav
Prema optužnici, Škugor je iskoristio svoju poziciju u INA-i kako bi omogućio da se plin kojim je raspolagala INA usmjerava prema OMS Ulaganju, tvrtki koju su osnovali Šurjak i Husić.
USKOK tvrdi da je Škugor u toj tvrtki imao prikriveni vlasnički udio te da je organizirao sustav u kojem se jeftino kupljeni plin dalje prodavao po tržišnim cijenama, a zarada dijelila među članovima skupine.
Prema optužnici, od srpnja 2021. Škugor je s Lekom, Husićem i Marijom Ratkić dogovorio i unošenje antidatiranih upita, komercijalnih uvjeta, ponuda za kupnju plina i njihovih prihvata u informatičke sustave INA-e i Plinare istočne Slavonije.
To se, tvrdi USKOK, događalo nakon što su tržišne cijene plina već porasle, čime se osiguravala velika razlika između ranije ugovorene fiksne cijene i tadašnje tržišne cijene. Tužiteljstvo tvrdi da je na taj način ostvareno oko 158 milijuna eura zarade.
Prema dogovoru koji USKOK pripisuje Škugoru i Husiću, Škugoru je trebalo pripasti 80,5 posto tog iznosa. Budući da je kao direktor INA-e teško mogao objasniti goleme uplate na vlastite račune, tužitelji tvrde da je s ostalima dogovarao načine na koje će njegov dio novca prikriti.
Sastajali se rano ujutro, policija ih tajno pratila
U opsežnom dokaznom materijalu nalaze se i rezultati tajnog nadzora te snimljeni razgovori optuženika.
Istražitelji su, među ostalim, pratili sastanke Škugora i Husića. Posebno im je bilo zanimljivo vrijeme u koje su se sastajali - između pet i šest sati ujutro.
Prema podacima iz optužnice, od 21. ožujka do 24. kolovoza 2022. njih dvojica sastala su se najmanje 22 puta, što je utvrđeno i prema evidenciji plaćenih parkirnih karata. Policija je zabilježila i njihov sastanak 1. srpnja 2022., kada su razgovarali oko dva sata.
Istražitelji su analizirali i njihovu komunikaciju preko WhatsAppa. U porukama nisu pronašli samo dogovore povezane s poslovima s plinom nego i Škugorove planove za budućnost. Prema sadržaju poruka citiranih u optužnici, među njegovim je ambicijama bilo i preuzimanje mjesta predsjednika Uprave HEP-a tijekom 2022. godine.
Škugor ostavio mobitel u automobilu
Posebno je zanimljiv sastanak Škugora i Husića s Josipom Šurjakom 18. srpnja 2022.
Policija koja ih je tajno pratila zabilježila je da je Škugor prije sastanka ostavio mobitel u automobilu. Već sljedećeg dana s računa Husićeve tvrtke na Šurjakov račun prebačeno je nešto više od 40 milijuna kuna. Nedugo poslije cijela skupina je uhićena.
Uoči završetka policijske operacije snimljen je i razgovor Šurjaka i Husića o novinarskim upitima koje je Šurjak dobio zbog trgovanja plinom preko OMS Ulaganja.
Husić je tada rekao da je takve upite i probleme očekivao mnogo ranije, na što je Šurjak odgovorio da njima "ovo što mi zarađujemo" nedostaje.
Jedan optuženi se već nagodio
Dok optužno vijeće tek odlučuje hoće li optužnica protiv ostalih postati pravomoćna, Stjepan Leko u međuvremenu je priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om.
Leko, bivši rukovoditelj Prodaje plina i energije INA-e i nekadašnji Škugorov zamjenik, osuđen je na 11 mjeseci zatvora, ali mu je kazna zamijenjena radom za opće dobro. Dobio je i sporednu novčanu kaznu od 10.000 eura te mora platiti 3000 eura sudskih troškova.
Oduzeto mu je i 68.200 eura, koliko je financijskim vještačenjem utvrđeno kao nerazmjer između njegovih prihoda i rashoda, a za koji nije učinio vjerojatnim da potječe iz zakonitih izvora.
Leko se odrekao prava na žalbu pa je njegova presuda odmah postala pravomoćna. Njegova nagodba ujedno znači da će se postupak protiv ostalih optuženih nastaviti bez njega.
Hoće li i ostatak optužnice postati pravomoćan, bit će poznato 28. listopada, kada bi optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu trebalo objaviti odluku.
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