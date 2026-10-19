Pala prva nagodba s Uskokom za izvlačenje 160 milijuna eura iz INA-e

Taj se novac, sukladno dogovoru Škugora i Husića, trebao rasporediti na račune pod njihovom kontrolom od čega bi Škugor zadržao 80,5 posto, a kako ne bi bilo vidljivo da se enormna korist od prodaje plina INA-e slijeva na račune direktora u INA-i zaduženog za prodaju plina s ostalima je dogovorio način na koji će se isplaćivati njegov dio.