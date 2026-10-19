'plin za cent'
Pala prva nagodba s Uskokom za izvlačenje 160 milijuna eura iz INA-e
Bivši rukovoditelj Prodaje plina i energije Ine Stjepan Leko iz afere 'plin za cent' se nakon priznanja krivnje nagodio s tužiteljstvom u zamjenu za blažu kaznu te je u ponedjeljak na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su zamijenjeni radom za opće dobro.
Uz to, Leki je izrečena sporedna novčana kazna od 10. eura koju mora platiti šest mjeseci od pravomoćnosti presude odnosno do travnja iduće godine jer je presuda, s obzirom na to da se odrekao žalbe, odmah postala pravomoćna.
Također, Leko mora platiti i 3000 eura sudskih troškova te vratiti 68.200 eura za koje je tijekom Uskokovog vještačenja utvrđeno da predstavljaju nerazmjer u njegovim primanjima i rashodima. Od tog iznosa, Leko mora vratiti 30.000 eura 15 dana od pravomoćnosti presude, a ostatak u roku od godinu dana.
Oštetili Inu za 160 milijuna eura
Uz Leku, Uskokovom optužnicom iz kolovoza 2024. obuhvaćen je nekadašnji direktor Ine Damir Škugor i još petero okrivljenika optuženih da su ilegalnom trgovinom prirodnog plina oštetili Inu za gotovo 160 milijuna eura.
Među okrivljenicima su Škugorov otac Dane Škugor, bivši predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić, bivša direktorica Plinare istočne Slavonije Marija Ratkić i direktor tvrtke EVN Croatia Plin Vlado Mandić.
Niz teških kaznenih djela
Tužiteljstvo tereti skupinu da su plin koji su kupovali od Ine prodavali po deseterostrukoj i višoj cijeni, čime su počinili niz kaznenih djela - od zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u tom nedjelu i pranja novca.
Uskok sumnja da je Damir Škugor od kolovoza 2020. do 28. kolovoza 2022., kao direktor Plina i energije INA te zamjenik predsjednika NO Plinare istočne Slavonije, s ciljem da koristeći rast cijena plina pribavi značajnu nepripadnu imovinsku korist na štetu INA-e, povezao u zajedničko djelovanje Husića i Šurjaka kao osnivače optužene tvrtke OMS Ulaganje, Leku kao rukovoditelja Prodaje plina i energije u INA-i te direktoricu PIS-a Mariju Ratkić i svog oca.
Plin prodavao tvrtki u kojoj je imao prikriveni vlasnički udio
Prema navodima Uskoka, Damir Škugor je povezao ostale kako bi se plin kojim raspolaže INA usmjerio prema Husićevoj i Šurjakovoj tvrtki u kojoj je Škugor imao prikriveni vlasnički udio, a sve radi ostvarenja i podjele zarade od daljnje prodaje tog plina po tržišnim cijenama.
U realizaciji pomno razrađenog plana Škugor je, sumnja tužiteljstvo, iskoristio ovlasti koje je kao direktor u INA-i imao u procesima nabave i prodaje plina pa je osigurao da jedna strana partnerska tvrtka INA-e kupuje plin od OMS Ulaganja.
Potom je povezao Husića s tom inozemnom tvrtkom kao budućim kupcem plina, kao i s direktoricom PIS-a koji je prodavao plin nabavljan isključivo od INA-e. Osim toga Škugor je od kolovoza 2022. Husića povezao i s Mandićem radi daljnjeg usmjeravanja plina INA-e prema OMS Ulaganju.
Uskok sumnja da je Škugor od srpnja 2021. kada je došlo do porasta cijene plina na tržištu koji je garantirao zaradu u razlici planirane fiksne cijene i aktualne tržišne cijene plina, dogovorio s Lekom, Husićem i Marijom Ratkić da sačine i u sustav INA-e i PIS-a uvedu antidatirane upite za davanje ponuda, kao i antidatirane komercijalne uvjete - ponude za kupnju plina te prihvate takvih ponuda.
Na taj su način neistinito prikazali da je dogovor PIS-a i OMS Ulaganja kao kupaca plina od INA-e postignut u lipnju i prosincu 2020. kada su cijene plina na tržištu bile znatno niže, iako je bio postignut neposredno prije isporuka plina koje su slijedom tog dogovora i zaključenih ugovora o prodaji plina uslijedile tijekom 2021. i 2022.
Ujedno Škugor je od prosinca 2021. dio dogovorene količine plina iz INA-e i neposredno prodavao OMS Ulaganju.
Prodajom plina zaradili više od 158 milijuna eura
Slijedom navedenog je plin iz portfelja INA-e do 28. kolovoza 2022., neposredno i preko PIS-a, prodavan OMS Ulaganju po fiksnoj cijeni do 19,80 eura/MWh i u ukupnoj količini od milijun i pol MWh (NCV), dok je OMS Ulaganje taj plin na iste dane i u istoj količini prodavalo inozemnom društvu po tržišnim cijenama koje su se kretale u rasponu do 346,36 eura/MWh te tako ostvarilo prihode od ukupno 187 milijuna eura.
Nakon plaćanja troška nabave plina od nešto više od 29 milijuna eura prema PIS-u i INA-i ostvarili su zaradu od preko 158 milijuna eura.
Taj se novac, sukladno dogovoru Škugora i Husića, trebao rasporediti na račune pod njihovom kontrolom od čega bi Škugor zadržao 80,5 posto, a kako ne bi bilo vidljivo da se enormna korist od prodaje plina INA-e slijeva na račune direktora u INA-i zaduženog za prodaju plina s ostalima je dogovorio način na koji će se isplaćivati njegov dio.
Tako je sa Šurjakom dogovorio da, za određenu nagradu, preuzme dio osnivačkih udjela u OMS Ulaganju i na svoj račun prima novac, dok je sa svojim ocem dogovorio da mu na raspolaganje stavi svoje bankovne račune na koje će biti doznačena "imovinska korist".
Na Husićev račun preneseno je tako više od 12 milijuna eura, a na račune s njim povezane tvrtke još milijun i po eura i više od 200.000 dolara. Na Šurjakov račun preneseno je 980.000 eura kao njegova nepripadna korist te preko osam milijuna eura za Damira i Danu Škugora.
Blokirana imovina u vrijednosti većoj od 109 milijuna eura
Na računima Dane Škugora završilo je gotovo 64 milijuna eura, dok preko 51 milijun eura predstavlja protupravnu imovinsku optužene tvrtke OMS Ulaganje, sumnja Uskok.
Budući da je Damir Škugor od 1. ožujka 2022. do 28. kolovoza 2022. isti plin koji je preko OMS Ulaganja prodavao stranoj tvrtki natrag kupovao u plinski portfelj INA-e po tržišnim cijenama uvećanim za transportne troškove, INA je povratnom kupnjom vlastitog plina dodatno oštećena za milijun i pol eura.
Sveukupno je opisanim postupanjem okrivljenika INA oštećena za više od 159 milijuna eura, objavio je Uskok.
Husić i Dane Škugor optuženi su i za pranje nezakonito stečenog novca koji su ulagali u kupnju i opremanje nekretnina, kupnju vozila, fondove, devize i kriptovalute, kao i za obavljanje zakonitih poslova.
Uskok je ranije priopćio da je optuženicima detektirao i blokirao preko 109 milijuna eura, od čega 103 milijuna u novcu, dva milijuna u udjelima u fondovima i kriptovalutama, četiri milijuna eura u u nekretninama i 300.000 eura u vozilima.
Zahtjevna istraga s nizom svjedoka i vještačenja
Uskok je izvijestio i da se radilo o složenoj istrazi tijekom koje su ispitani brojni svjedoci, a proveden je niz vještačenja - telekomunikacijsko vještačenje, dva knjigovodstveno-financijska vještačenja u okviru kojih je pregledano oko 250 računa, tri informatička vještačenja te vještačenje iz područja energetike - tržišta plina.
"Nadalje su izvršene pretrage i analiza 39 raznih tehničkih uređaja koji su od okrivljenika oduzeti prilikom pretraga njihovih domova i drugih prostorija (prijenosna računala, mobiteli, serveri, uređaji za pohranu podataka) s kojih je presnimljeno oko 3500 GB podataka", naveo je ranije Uskok.
Tužiteljstvo je istaknulo da su putem međunarodne pravne pomoći ispitani svjedoci, pribavljeni bankovni podaci i provedene privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi.
Optužnica za aferu 'plin za cent' još uvijek nije potvrđena budući da su tri dosad zakazane sjednice optužnog vijeća zagrebačkog Županijskog suda odgađane zbog bolesti ili spriječenosti okrivljenika. Posljednja sjednica optužnog vijeća održana je u svibnju 2025., a iduća je zakazana za petak, 23. listopada u 10 sati.
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