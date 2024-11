Američki profesor za N1 o Trumpovoj pobjedi: Razočaran sam svojom zemljom. Mislio sam da smo bolji od toga

Podijeli :

Facebook / Cody McClain Brown

Američki politolog Cody McClain Brown, koji živi u Zagrebu i na Fakultetu političkih znanosti predaje engleski jezik, komentirao nam je pobjedu Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima.

Iznenadio ga je uvjerljivi poraz Kamale Harris, posebno jer su sve najave izbora i ankete sugerirale da će biti puno napetije. Na kraju, bilo je prilično jasno što Amerikanci žele.

“Nisam imao jasna očekivanja u jednom ili drugom smjeru, ali iznenađen sam kolikom je razlikom Trump pobijedio i kako je dobro prošao kod različitih skupina biračkog tijela“, rekao nam je Brown, a potom objasnio što Trumpova pobjeda može značiti za američko društvo u vidu socijalne politike, obrazovanja, zdravstva, odnosa prema manjinama.

Trump je pobijedio i u kategoriji u kojoj dosad nikad nije

“Sve ovisi o tome koliko će Trump provoditi program s kojim je vodio kampanju. Ako pokuša deportirati 13 do 21 milijun nedokumentiranih građana, to bi moglo imati razorne posljedice po američko društvo. Mnogi od tih imigranata su u braku s Amerikancima, roditelji su Amerikanaca, pa bi njihovo deportiranje donijelo ogromne poremećaje. Također, deportacija tolikog dijela radne snage imalo bi i velike gospodarske posljedice. Ako postavi Roberta F. Kennedyja Jr. na čelo Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, to bi moglo imati veliki utjecaj na javno zdravstvo, s obzirom na to da je on protivnik cjepiva. Uz to, izjavio je, a i republikanci se slažu s njim, da želi smanjiti dostupnost zdravstvene skrbi za radničku klasu. Možda će nacionalno ograničiti i pobačaj, što bi značajno ugrozilo zdravlje žena. Primjerice, Pprošli tjedan mlada žena u Teksasu umrla je jer nitko nije htio napraviti pobačaj, koji joj je bio potreban. Nijedan liječnik nije htio izvesti zahvat jer bi po zakonima Teksasa mogao završiti u zatvoru.”

Osim unutarnje, efekt dolaska Trumpa na vlast mogao bi imati i na vanjsku politiku. A po tom pitanju je jako napeto, u najmanju ruku. Invazija Rusije na Ukrajinu, Bliski istok, s naglaskom na Izrael i Iran, odnos prema Kini, NATO savezu, Europskoj uniji…

“U vanjskoj politici, Rusija će vjerojatno dobiti velike ustupke u Ukrajini, a Izrael će imati slobodnije ruke u okupiranim teritorijima i Libanonu. Mogao bi također voditi još intenzivniji trgovinski rat s Kinom, a i započeti jedan s EU-om.”

Očekujete li daljnje podjele u američkom društvu i nastavak nasilne retorike u suočavanju s različitim mišljenjima?

“Da. Iako očekujem mirnu tranziciju vlasti, mislim da će Trumpov program uvelike pojačati podjele između crvenih (republikanske) i plavih država (demokratske). Ako ne provede tako radikalan program, tada bi se polarizacija mogla početi smanjivati. Budući da je pobijedio i u popularnim glasovima, njegovo bi predsjedništvo moglo biti bolje prihvaćeno od strane javnosti nego 2016., i možda će biti u manje sukoba s kritičarima. S druge strane, obzirom na to da će imati i republikansku podršku u Kongresu, mogli bismo ga vidjeti kako ide protiv protivnika koristeći Ministarstvo pravosuđa i FBI na svojoj strani”, izrazio je Brown pesimističan pogled.

U njegovoj kampanji ponovno je bilo puno dezinformacija, laži i fake newsa. Hoće li ova pobjeda samo ojačati takvo ponašanje?

Ekonomisti upozoravaju na utjecaj koji bi izbor Donalda Trumpa mogao imati na globalnu ekonomiju

“Mislim da hoće. Čak i nakon pobjede 2016., Trump je nastavio lagati i iskrivljavati istinu, ili predstavljati ono što je njegova PR služba nazvala “alternativnim činjenicama”. Njegov odnos prema istini ovisi o tome koliko mu stvarnost ide u korist. Dakle, kada njegove politike ne uspiju učiniti “Ameriku ponovno velikom”, ne očekujem da će priznati da je to zbog njegove politike ili vodstva, već će okriviti protivnike, imigrante ili izmisliti neku teoriju zavjere kao razlog neuspjeha. I to je zapravo najveća opasnost Trumpovog predsjedništva. Može iskoristiti laži kako bi napadao one koji se s njim ne slažu ili na taj način jednostavno iskriviti samu stvarnost koja mu se čini protivnom.”

Koja je vaša poruka vašim sunarodnjacima, ali i Hrvatima koji su pažljivo pratili izbore?

“Razočaran sam svojom zemljom. Mislio sam da smo bolji od toga. Amerikanci, nemojte odustati. Što se Hrvata tiče, moja poruka je – hvala što ste mi omogućili da živim ovdje”, zaključio je profesor Cody McClain Brown.

