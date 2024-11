Što za Ukrajinu znači pobjeda Trumpa? Kamenjecki: Dva su scenarija

Podijeli :

Profesor na Institutu za međunarodne odnose u Kijevu Maksim Kamenjecki gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao stanje rata u Ukrajini.

S obzirom na to da je Donald Trump pobijedio na američkim predsjedničkim izborima, Kamenjecki je objasnio što to znači za rat u Ukrajini. Kaže da on sada vidi dva moguće scenarija.

Vojni analitičar raskrinkao Trumpovu optimističnu najavu: “Ne postoji ta mogućnost” Sjevernokorejske snage sukobile se s ukrajinskim u Kurskoj oblasti

“Većina stranih promatrača ne može shvatiti rusko ponašanje, odnosno razumjeti želju jedne države da uništi drugu. Ne pobijediti, ne postići neki svoj taktički ili strateški cilj, nego baš uništiti, fizički uništiti. To je nemoguće shvatiti. Ako mi nećemo stvarno imati mogućnost i dalje voditi borbe, to će biti uništenje Ukrajine sa svim posljedicama vezanima za izbjeglice, za gospodarski rezultat… To je jedna varijanta”, smatra Kamenjecki.

Kao drugi mogući scenarij navodi pobjedu Ukrajine u ratu.

“Ako se nama ipak omogući jedan pristup onome što nam treba, iako ne znam što točno naše vojno rukovodstvo želi, to je druga varijanta – pobjeda”, tvrdi profesor.

“Rusija u ovom zamahu ne razumije ništa. Znate kad neke životinje osjete okus krvi, oni ne mogu stati, to je ono što imamo s Rusijom – neće stati dok nas potpuno ne unište. U slučaju da se taj rat obustavi, žele prebaciti gospodarsku odgovornost Ukrajine za obnovu dijelova Donbasa, što je nemoguće zamisliti, čak ni teoretski, jer agresori nismo mi”, dodaje Kamenjecki

Što se tiče pregovora, Kamenjecki kaže da su mogući isključivo ako su Rusi spremni govoriti o kompromsima, ali da to sada nije moguće dok su u jurišu na istok.

Što ako Trump zaustavi vojnu pomoć Ukrajini?

“To bi značilo urušavanje naše obrane i postizanje ruskih ciljeva. Dovest će do toga da će Ukrajinu napustiti najmanje milijun ljudi, najmanje to”, kazao je Kamenjecki.

Ističe da Rusi ne vode racionalan rat.

“Oni vode rat na uništenje. Naravno, oni to skrivaju, ali oni svaku noć, već treći mjesec za redom, napadaju dronovima sve veće gradove koje ne kontroliraju, od Harkiva do Odese. Oni će to raditi sve dok ne unište sve što mogu uništiti”, zaključio je Kamenjecki.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Donald Trump novi je predsjednik SAD-a! Harris emotivnim govorom priznala poraz, javio se i Obama Tri biljke koje morate posijati u studenom kako biste osigurali odličan urod na proljeće