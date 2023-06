Podijeli :

N1

U Zagrebu je održana sjednica Nacionalnog odbora HDZ-a povodom obilježavanja 34. obljetnice osnutka te stranke. Izjavu je nakon sjednice dao predsjednik stranke Andrej Plenković.

Plenković je najavio nova sredstva iz NPOO-a, a rekao je i kako se na sastanku razgovaralo i o očekivanjima od turističke sezone. Uskoro u javnu raspravu kreće nekoliko zakona, od kojih je kao osobito važan izdvojio onaj o upravljanju nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu.

“Stranka je zadovoljna”, kaže Plenković dodajući da je ostvaren niz postignuća, ali da postoji i niz planova za budućnost.

Čestitao je hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

Štrajk u pravosuđu

Plenković kaže kako je pozicija što se tiče štrajka sudskih službenika jasna. Oni nisu dužnosnici, a povećanje plaće koje ide uskoro odnosi se i na njih. “Pozivam ih da prihvate ovu ponudu i shvate da je ovo zajedničko ulaganje u novi zakon o plaćana koji će biti donesen do kraja godine”, kaže premijer navodeći da će u zakonu biti definirani i veći koeficijenti, a to znači veće plaće i oni to jako dobro znaju.

Superizborna godina

Govoreći o superizbornoj narednoj godini, Plenković kaže kako je do tad ostalo još dosta vremena i kako postoji mnoštvo drugih prioriteta.

“Smatram da kad jedna stranka predvodi parlamentarnu većinu, vidite veliku koheziju rada i rezultate, a ti rezultati su zaista mjerljivi”, rekao je navodeći rast plaća, mirovina, BDP-a, investicijskog kreditnog rejtinga i smanjenje javnog duga kao primjere.

“U Hrvatskoj nema socijalnih nemira, nosimo se s krizama koje su vanjske”, kaže Plenković.

Liga nacija

Plenković vjeruje da Vatreni mogu do zlata u Ligi nacija, kaže da je sinoćnja utakmica jedna od najboljih koje je hrvatska nogometna reprezentacija odigrala, a za ekipu Zlatka Dalića imao je samo riječi hvale. “Vrijeme je za zlato, to bi bilo sjajno za ovu generaciju, izbornika, kapetana Modrića…”

Na utakmicu, kaže, neće ići. Bit će s obitelji i navijati s djecom.

Kampanja

Do kampanje za parlamentarne izbore ima još dosta vremena i ona još nije počela kaže Plenković. Odgovarajući na pitanje o fotografiji šefa SDP-a s plišanim medvjedićem, koja je objavljena u sklopu kampanje ove stranke za besplatne vrtiće, Plenković je rekao da se svaki dan igra plišancima sa svojim najmlađim sinom.

