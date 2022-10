Podijeli:







Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić u N1 studiju uživo komentirala je političku situaciju, posljednje izjave premijera Andreja Plenkovića, aferu u Ini i druge aktualnosti.

Andrej Plenković u ponedjeljak je rekao da je oproba istragu o plinskom biznisu u Ini iskoristila za igrokaz u Hrvatskom saboru s ispitivanjem bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića “gdje bi se stvorila nekakva slika i predtekst za rušenje Vlade”. “To uopće nema nikakve dileme, to je sve orkestrirana operacija i akcija točno jasno vidljivih i prepoznatljivih aktera, samo moramo još vidjeti koliko je ona samo unutarnja, a koliko je i vanjska. To je jedino pitanje o kojem još trebamo malo detaljnije povijesti računa, ali i to ćemo ispitati”, rekao je.

“Puno je stvari točno”, komentirala je Ankica Mamić.

“Uloga oporbe je rušiti Vladu kako god misle da je pametno i oportuno. To je ključna uloga oporbe. Bilo bi idealno kad bi oporba nudila rješenja, zašto ih premijer i proziva govoreći da nemaju proaktivne komunikacije, nego se bave nezgodama onih koji su na vlasti, i to je u velikoj mjeri točno. Malo je stvarnih inicijativa s oporbene strane i artikuliranih prijedloga. Mislim da se danas zahvaljujući društvenim mrežama i brojnim medijima, ako imate što reći, sigurno možete doprijeti do birača. Mislim da je premijer u pravu, oporba se bavi naglašavanjem negativnosti HDZ-a”, rekla je.

Komentirajući činjenicu da je premijer istaknuo da možda postoje i vanjski utjecaji na oporbu, Mamić je istaknula:

“Taj dio me iznenadio. Ne vidim tko bi izvana orkestrirao hrvatsku oporbu. Ako to netko radi, radi to jako loše. Ako postoji vanjska organizacija ili namjera, trebali bi to kvalitetnije raditi. Oporba je na povijesno niskim brojkama, nikako da vidimo neki iskorak ili ozbiljniji potencijal. Takva poruka iz njegovih usta zvuči u najmanju ruku neobično. To je prvi put da je premijer takvo što rekao.”

INA – majka svih afera

Na pitanje koliko afera Ina šteti HDZ-u, Mamić kaže: “Šteti, to se vidi na zadnjem istraživanju, mislim da je ovo majka svih afera kojima smo svjedočili. Bez obzira što su i ministri iz Vlade završavali u pritvoru, zbog veličine brojke i puno neobičnosti ova je afera uspjela poljuljati i one koji su tradicionalni glasači HDZ-a. Radi se o velikom novcu i trenutak je težak, poskupljenja i nedostatak energenata. Nestaju milijarde i to je u očima građana velika afera. Čini mi se da šteti HDZ-u.”

Smatra da je više strana zakazalo u tom slučaju:

“Kad govorimo o korporativnom upravljanju, očito je da se Inom ne upravlja dobro, zakazali su i unutarnji i vanjski revozori – prevelike su cifre i predugo djelovanje da bi to nekome promaklo. To je problem vlasnika, Nadzornog odbora. Kako u NO-u sjede i hrvatski članovi, sigurno je bilo dosta propusta. Ako gledamo Inu kao političko pitanje, a ona je po definiciji političko pitanje, problem je na dvije razine. Čini mi se da je oko Ine bilo puno petljanja i malo jasne komunikacije i sad svatko može pripisivati značenja kako mu odgovara. Nastavak afere ne donosi ništa dobro vladajućima jer je na njima odgovornost. Stranka na vlasti je imenovala članove Upave i NO-a s hrvatske strane i ima mehanizme istrage i kontrole upravljanja kompanijom.”

Bez ozbiljnog izazivača na političkoj sceni

Dotaknula se i ispitivanja Dragana Kovačevića pred Antikorupcijskim vijećem:

“Antikorupcijsko vijeće je političko vijeće, ne utvrđuje se krivnja. Imamo opoziciju koja drži svoj tabor i HDZ koji drži svoj bazen glasova. Ni jedni ni drugi ne izlaze iz toga, zato nemamo ozbiljnih promjena na političkoj sceni. Trenutno ne vidim ozbiljnog izazivača na političkoj sceni. Most se profilirao u stranku koja se bavi progonom korupcije, ali ta im pozicija ne donosi nove glasove. Ako radite uvijek isto, imat ćete uvijek isti rezultat. Isto i ostatak oporbe – problem je da stvarnog lidera oporbe nemamo.”

“Benčić je artikulirano govorila o tome što se događalo u Ini. Ako se složimo da HDZ ne valja, tko valja? Grbin je izjavio da se vidi u ulozi premijera, ostala sam iznenađena tom izjavom. Možda su napravili neko istraživanje za koje ne znam, ali ne vidim kako bi SDP sa 15% mogao dati kandidata za premijera. Možemo je nestalo na zagrebačkim problemima i ako se ne javi Benčić, kao da nema nacionalnih tema”, dodaje Mamić.

Na kraju se dotaknula odnosa premijera i predsjednika Zorana Milanovića te rekla da sumnja da će se išta promijeniti nabolje. Istaknula je primjer Stjepana Mesića i Ive Sanadera koji su na koncu postigli dogovor i smatra da se Plenković i Milanović moraju konačno dogovoriti.

“Kad je izabran Mesić, kad je došao Sanader, očekivala se tvrda kohabitacija jer je Mesić bio jedan od rušitelja HDZ-a i karijeru je izgradio na kritikama Tuđmana, ali to se tad nije dogodilo. Bilo je sitnih trvenja, ali Sanader i Mesić su našli načina da to riješe.”

