Bauk o slučaju Jankomir: Zašto je aktivni general predstavnik Vlade u Upravnom vijeću bolnice?

Koji je onda smisao tog predstavništva ako Ministarstvo zdravstva preko njega ne dobiva pravodobne informacije? Što se od predstavnika očekuje, koga treba izvještavati i tko provjerava obavlja li tu ulogu? Ima li obvezu upozoravati na probleme za koje ministarstvo zna, a mogli bi se pojaviti i u toj bolnici? I zašto bi njegova odgovornost bila manja od drugih članova kad je upravo taj predstavnik netko tko ima izravnu odgovornost prema ministarstvu koje ima primjerice inspekciju u svom sastavu?