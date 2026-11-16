SLUČAJ JANKOMIR
Bauk o slučaju Jankomir: Zašto je aktivni general predstavnik Vlade u Upravnom vijeću bolnice?
SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk reagirao je na informaciju da je general-bojnik Boris Zdilar, djelatni pripadnik Hrvatske vojske, predstavnik Vlade u Upravnom vijeću Klinike za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru. Bauk smatra da njegovo imenovanje otvara tri važna pitanja na koja bi nadležna ministarstva i Vlada trebali odgovoriti.
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Riječ je o ustanovi koja se našla u središtu pozornosti nakon smrti 32-godišnjeg pacijenta Kristiana Josipa Periša. Zbog sumnje na teško ubojstvo četvorici medicinskih tehničara određen je istražni zatvor, a slučaj je doveo i do ostavki u vodstvu bolnice.
Bauk je u reakciji naveo:
"Članstvo aktivnog generala u Upravnom vijeću Klinike za psihijatriju Sveti Ivan otvara tri pitanja koja zaslužuju jasno pojašnjenje.
Prvo je pravno. Zakon o službi u Oružanim snagama djelatnim vojnim osobama zabranjuje obavljanje poslova ili pružanje usluga pravnoj osobi. Iz rješenja o imenovanju može se zaključiti da Vlada članstvo u UV ne smatra obavljanjem posla ili da uopće ne zna za tu odredbu Zakona o službi u OSRH.
Drugo je pitanje svrhe tog predstavništva. Vlada na prijedlog ministra zdravstva imenuje svojeg predstavnika u Upravno vijeće bolnice. Razumno je očekivati da preko njega državna razina dobiva informacije o radu ustanove, osobito o ozbiljnim događajima i mogućim propustima.
Koji je onda smisao tog predstavništva ako Ministarstvo zdravstva preko njega ne dobiva pravodobne informacije? Što se od predstavnika očekuje, koga treba izvještavati i tko provjerava obavlja li tu ulogu? Ima li obvezu upozoravati na probleme za koje ministarstvo zna, a mogli bi se pojaviti i u toj bolnici? I zašto bi njegova odgovornost bila manja od drugih članova kad je upravo taj predstavnik netko tko ima izravnu odgovornost prema ministarstvu koje ima primjerice inspekciju u svom sastavu?
Treće je pitanje političke neutralnosti vojske. Kada se odgovornost za rad bolnice pretvori u očito političko nadmetanje državne i gradske vlasti, djelatni general kao predstavnik Vlade može se naći u položaju da predstavlja jednu stranu u tom nadmetanju.
Je li primjereno djelatnog časnika dovoditi u takav položaj? Kako se pritom štiti politička neutralnost Oružanih snaga i povjerenje građana da vojska pripada svima, neovisno o tome tko je na vlasti?
Smatram da se radi o legitimnim pitanjima koja zaslužuju jasan odgovor nadležnih ministarstava i/ili Vlade."
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