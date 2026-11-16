NOVO ISTRAŽIVANJE
Što se događa kada prestanete uzimati GLP-1 lijekove? Znanstvenici otkrili zabrinjavajuće podatke
Lijekovi za mršavljenje pomažu ljudima u gubitku kilograma, pri čemu ih štite od moždanih i srčanih udara, no mnogi ponovno dobivaju na težini nakon prestanka uzimanja agonista receptora GLP-1 (GLP-1-RA), pokazalo je istraživanje.
Kod pacijenata sa šećernom bolešću tipa 2, rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja i smrti značajno raste nakon prekida liječenja, prema istraživanju objavljenom u časopisu The Lancet Regional Health Europe.
U istraživanju, koje je proveo međunarodni istraživački tim u Italiji, sudjelovalo je oko 80.000 osoba sa šećernom bolešću tipa 2. Nijedan od pacijenata nije imao kardiovaskularnu bolest, a svi su započeli liječenje agonistima receptora GLP-1-RA.
Njih 60 posto naknadno je prekinulo liječenje, pri čemu su nastale dvije grupe sudionika.
U ovoj opservacijskoj studiji, prekid uzimanja lijeka bio je povezan s dvostruko većom vjerojatnošću nastanka srčanog udara, moždanog udara ili smrti povezane s kardiovaskularnim bolestima tijekom iduće 3 do 4 godine.
Ukupna smrtnost u toj skupini bila je čak 4,8 puta veća, navodi se u studiji koju je vodio Antonio Ceriello iz bolnice Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) u Milanu.
Posebno se ističe da se čimbenici rizika, poput tjelesne težine ili razine glukoze u krvi, nisu pogoršali u tolikoj mjeri da bi sami po sebi mogli objasniti taj značajno povećan rizik.
Iz obje skupine znanstvenici su odabrali po oko 29.000 osoba koje su bile međusobno usporedive. Prosječna dob sudionika bila je nešto manja od 65 godina.
"Ovi rezultati upućuju na to da bi kontinuirano liječenje moglo biti nužno za postizanje maksimalne koristi u pogledu kardiovaskularnih događaja i smrtnosti”, navodi tim.
"S druge strane, zbog dizajna studije, nismo mogli utvrditi relativni rizik povezan sa započinjanjem i naknadnim prekidom terapije agonistima receptora GLP-1, u usporedbi s nekorištenjem takvih lijekova.”
Autori napominju da je općenito teško utvrditi uzročno-posljedične veze na temelju podataka iz ove studije.
Studija je dodatno upozorenje, ali ne i dokaz
Za Jochena Seuferta, predstojnika Odjela za endokrinologiju i dijabetologiju pri Sveučilišnom medicinskom centru u Freiburgu, ovaj rezultat nije iznenađenje.
"Agonisti GLP-1 receptora djeluju samo dok ih uzimate”, kaže potpredsjednik njemačkog društva za endokrinologiju. "Nakon prestanka uzimanja, pozitivni učinci nestaju.”
Rizici utvrđeni u studiji kod osoba sa šećernom bolešću tipa 2 ne mogu se automatski u istoj mjeri primijeniti na pacijente koji te lijekove uzimaju prvenstveno radi gubitka tjelesne težine, ističe Seufert.
Također, on ne smatra da započinjanje i naknadni prekid liječenja povećavaju rizik od kardiovaskularnih problema više nego što bi to bio slučaj da se pripravci GLP-1 uopće ne koriste. "Nema dokaza koji bi na to upućivali”, kaže.
Robert Wagner, voditelj Centra za klinička ispitivanja pri njemačkom dijabetološkom centru (DDZ), navodi da studija predstavlja "dodatno upozorenje, ali ne i dokaz da sam prekid uzimanja GLP-1 lijekova uzrokuje kardiovaskularne događaje ili smrtni ishod”.
"Nije moguće procijeniti raste li rizik nakon prekida terapije doista iznad početne razine, budući da u studiji ne postoji kontrolna skupina koja ne prima GLP-1 terapiju”, kaže Wagner, viši liječnik na odjelu za endokrinologiju i dijabetologiju sveučilišne bolnice u Duesseldorfu.
Ovi su nalazi značajni s obzirom na to da vrlo velik broj korisnika prekida ovo liječenje. Prema Seufertovim procjenama, riječ je o 30 do 50 posto korisnika tijekom prvih 6 do 12 mjeseci.
To je često posljedica gastrointestinalnih nuspojava, koje uključuju zatvor, mučninu i povraćanje.
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