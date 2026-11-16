Lidija Hrastić Novak
Nova šefica Jankomira traži edukaciju oko humanog sputavanja: "Neki sa snimke i dalje rade s pacijentima"
Lidija Hrastić Novak, koja je imenovana vršiteljicom dužnosti ravnateljice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u petak, obratila se javnosti nakon smrti Kristiana Josipa Periša u toj bolnici.
"Moj je glavni cilj kao imenovanog v.d. osigurati, nakon svega što se dogodilo, stabilizaciju rada ove ustanove, kako bismo osigurali ono što je naša primarna uloga, a to je kvalitetna i adekvatna skrb za naše pacijente", rekla je na početku.
Dodala je da joj je velika obveza da se radom u u ovoj ustanovi osigura da se u ovoj ustanovi ovakav događaj više ne ponovi.
Istaknula je da joj je primarni cilj osigurati da se njihovim činjenjem i svime št će u budućnosti raditi ne ponovi ova situacija.
Navodi da , otkako je stupila na dužnost, osigurana je sva suradnja s nadležnim tijelima i to će se, kaže, nastaviti.
"Naš unutarnji nadzor je završen i nalaz je predan svim nadležnim tijelima", kazala je.
Navodi da su od petka, kad je imenovana v.d. ravnateljicom, učini sve kako kako bi osiguralli neometano pružanje zdravstvenih usluga.
"Danas smo na jutarnjem sastank, pri predaji izvješća, dobili informacije da se broj prijema i broj zahtjeva za primanjem tijekom vikenda nije ni u jednom trenutku smanjio. Možemo reći i da je za mali postotak povećan", rekla je i dodala da to znači da ih pacijenti trebaju i smatra da, bez obzira na sve, imaju veliko povjerenje u svoje liječnike.
Podsjetila je i da imaju povećani broj bolovanja, uzrokovan, kako kaže, vrlo teškom situacijom. Navodi da su svi zaposlenici bolnice teško doživjeli ovaj tragičan događaj.
"Nitko nije imun na ono što se dogodilo. Dio bolovanja je i rezultat takvog stresa. Međutim, nesebičnim zalaganjem zaposlenika koji su prisutni mi smo osigurali da se kompletno poslovanje i pružanje zdravstvene skrbi za pacijente odvija neometano", poručila je.
Kaže da poduzimaju i određene aktivnosti koje se tiču samog rada ustanove. "Osigurali smo 24-satnu zaštitarsku službu i ona će biti trajnog karaktera. Dogovaramo i vrlo smo aktivno u dogovoru s našim kolegama iz Vrapča da nam se osiguraju edukacije iz svih potrebnih segmenata rada sa pacijentima. Da se osigura edukacija oko humanog sputavanja, ali i edukacija oko reanimacije pacijenata", rekla je.
Rade, kaže, i na skorom formiranju kriznih timova za intervencije, koji će biti posebno educiran. To jest, kriznih timova, za pacijente u posebnom stanju eksitacije", rekla je.
Navodi da ustanova radi potpuno transparentno i, kaže, žele biti transparenti prema "svim činidbama prema zapolenicima, pacijentima i medijima".
Na pitanje novinara što je utvrdio unutarnji nadzor bolnice, Hrastić Novak odgovorila je da ne može govoriti o sadržaju nalaza. On je, dodala je, prema pravilima struke i zakonu, dostupan nadležnim tijelima i o njegovom sadržaju, kaže, nema nadležnost razgovarati.
Ponovila je da su nalaz dostavili DORH-u, zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravstva i Povjerenstvu za zaštitu osoba s duševnim smetnjama.
"Kako će oni u svojim zaključcima i nalazima interpretirati sve što su od bolnice dobili, to će vam oni, ako budu željeli ili smjeli prema zakonu, prezentirati. Mi možemo samo reći da je nalaz napravljen i da smo svoju zakonsku obvezu izvršili", dodala je.
Novinari su je pitali i ima li saznanja o mogućem proširenju istrage na druge zaposlenike koji se pojavljuju na snimkama i fotografijama iz bolnice.
"Što se tiče procesuiranja sudionika tog nemilog događaja, ne mogu o tome govoriti niti imam posebnih saznanja. To su preuzela nadležna tijela i pretpostavljam da će postupiti u skladu sa svojim ovlastima", odgovorila je.
Potvrdila je da bolnica zasebno razmatra radnopravni status zaposlenika povezanih sa slučajem.
"Mi ćemo kao bolnica obaviti ono što je naša obveza, a to je sagledavanje statusa tih zaposlenika u smislu radnopravnih odnosa, prema Zakonu o radu. Njihova izvješća se analiziraju i, nakon što sve sagledamo, uprava će postupiti u skladu s rezultatima nalaza i utvrđenom odgovornošću", rekla je.
Otkrila je i koliko je zaposlenika trenutačno na bolovanju.
"U ovom trenutku imamo oko 10 do 12 posto zaposlenika na bolovanju. To nije neuobičajeno za zdravstvene ustanove. U nekim razdobljima, primjerice tijekom sezone gripe, taj udio zna biti i 20 posto, a ustanove i dalje funkcioniraju", rekla je.
Još je jednom rekla da je dio zaposlenika na bolovanju zbog stresa povezanog sa smrti Periša. "Takav događaj pogodio je sve zaposlenike ustanove. Nitko ne može ostati ravnodušan. Dio zaposlenika sigurno je završio na bolovanju zbog akutnog stresa i možemo se samo nadati da će ta bolovanja biti relativno kratkotrajna", kazala je.
Unatoč bolovanjima, kaže da bolnica normalno funkcionira. "Odjeli su popunjeni, smjene su popunjene, dežurstva su organizirana. Prijema ima jednako kao i dosad, a tijekom vikenda čak smo imali nešto veći broj prijema. Osigurali smo i sve kontrolne i specijalističke preglede", rekla je.
Najavila je da bi prve dodatne edukacije zaposlenika trebale početi za tjedan ili dva. "Nadam se da će mjere koje smo uveli, od zaštitarske službe do edukacija zaposlenika, ljudima pružiti dodatnu sigurnost, osnažiti ih i pomoći im da se vrate s bolovanja", rekla je.
Zaposlenicima je, potvrdila je, osigurana psihološka pomoć. ". Svi zaposlenici koji imaju potrebu za tim mogu dobiti psihološku pomoć", rekla je i dodala da osiguravaju ve kako njihovi pacijenti ne bi trpjeli i kako bi dobili zdravstvenu skrb koja im je potrebna.
Upitana mogu li još neki zaposlenici koji su sudjelovali u događajima koji su prethodili smrti Kristiana Josipa Periša dobiti otkaz, Hrastić-Novak odgovorila je da bolnica još analizira njihovu radnopravnu odgovornost.
"To nije nešto što se može napraviti preko noći. Moramo pregledati niz aktivnosti, provjera i izvješća te s pravnom službom i odvjetnikom utvrditi težinu eventualnih povreda radnih obveza kako bismo mogli izreći određene mjere", rekla je i dodala da je analiza još u tijeku, a uskoro će biti gotova.
Novinari su je pitali i o mogućoj odgovornosti liječnika, uključujući specijalizanta, dežurnu liječnicu i voditeljicu odjela. "Tu vrstu odgovornosti utvrđivat će nadležna tijela, koja će analizirati sve što je potrebno kako bi utvrdila kaznenu ili neku drugu odgovornost", odgovorila je.
Na novinarsko pitanje vidi li ona osobno njihovu odgovornost, odgovorila je da u ovom trenutku ne želi donositi zaključke. "Kao ravnateljica prosudit ću o njihovoj odgovornosti u smislu radnih odnosa", kazala je.
Na pitanje o nepravilnostima koje je utvrdila zdravstvena inspekcija, Hrastić Novak rekla je da bolnica mora pojedinačno analizirati postupanje svakog zaposlenika. Dodala je da nisu sve nesukladnosti kod svakog od uključenih identične.
"Gleda se je li netko uopće podnio izvješće, je li netko podnio nepotpuno izvješće. Nisu ni težine povreda radnih obveza identične", objasnila je i dodala da će bolnica za svakog zaposlenika zasebno utvrđivati odgovornost i tek nakon toga donositi odluke o mogućim radnopravnim mjerama.
Na pitanje našeg Ivana Hrstića jesu li se neki od desetak zaposlenika koji se pojavljuju na snimci događaja već vratili radu s pacijentima.
"Neki od tih koji su sudjelovali u cijelom događaju, u različitim fazama, nisu ni otišli na bolovanje. Neki su i dalje radno aktivni, obavljali su svoja dežurstva i svoje poslove", rekla je i dodala da su neki zaposlenici otišli na bolovanje ubrzo nakon događaja, a drugi nekoliko dana poslije. No, potvrdila je, neki nisu na bolovanju.
"Ali ima ih i koji nisu na bolovanju", potvrdila je.
Na pitanje o postupanju prethodne ravnateljice Majde Grah nakon Periševe smrti odgovorila je da nije u mogućnosti govoriti o postupcima svoje prethodnice.
Upitana da se danas desi neki incident, bi li odmah pogledala snimke za nadzorne kamere, odgovorila je da je dugogodišnja ravnateljica i da nečija postupanja mogu biti drugačija od njenih.
"Osobno, kakav god se incident dogodio, naravno da bih u najraćem mogućem vremenu osobno jako angažirala da vidim o čemu se radi i da dođem do relevantnih informacija.", rekla je, a na opetovano pitanje bi li pogledala, kazala je: "Pa, pogledala bih".
Kaže da postoji zakonski rok u kojem se treba obavijestiti Ministarstvo zdravstva, a na pitanje znači li to da bivša ravnateljica nije postupila po zakonu, Hrastić Novak rekla je da, s obzirom da je u sve bio uključen veliki broj ljudi, trebala prikupiti informacije da bi donijela sud od većeg broja ljudi.
Kaže da je otegotna okolnost što je dio tih ljudi otišao na bolovanje. "Ni mi kao ravnatelji ne možemo ljude na bolovanju uznemiravati i tražiti, to se mora pismenim putem. Ravnateljica je vjerojatno željela, ali nije na meni da govorim u njezino ime. Ona je zakasnila s dopisom prema Ministarstvu, ali je prethodno dobila informaciju i obavijestila i sazvala Upravno vijeće", rekla je.
Najavila je i da će tražiti razgovor s policijom kako bi probali dogovoriti da dođe do bolje suradnje zaposlenikai policijskih službenika.
Kaže da su u planu nova zapošljavanja medicinskih sestara i njegovatelja.
Istaknula je da će s kolegama vidjeti koji se protokoli primjenjuju prema pacijentima te da ako se ispostavi da se koristi jastuk da bi se tehničar zaštitio od ugriza ili sline, da se tada sigurno ne smije koristi pritisak. No, ako to nije zapisano, onda se to ne smije uopće raditi.
Rekla je da je moguće da su se takve stvari, kao što je korištenje jastuka na pacijentima, događale, ali da ona ne zna za to jer je tek dva dana vršiteljica dužnosti ravnateljice.
Na pitanje postoje li sredstva koja se mogu koristiti umjesto jastuka, rekla je da da postoje.
"Sigurna sam da se koriste sredstva koja nisu jastuk. Ako ih slučajno ovdje nema, onda će ih za koji dan biti", rekla je.
Podsjetimo, Upravno vijeće klinike, na čelu s bivšim ministrom zdravstva Mirandom Mrsićem u petak je imenovalo Hrastić-Novak, nakon ostavke Majde Grah. Potom je i samo podnijelo ostavku, a jedini koji se nije odlučio na taj potez je general Boris Zdilar.
Očekuje se da bi v.d. ravnateljice trebala dati nove informacije o smrti Kristiana Josipa Periša, ali i o istrazi Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama, koja je nenajavljeno provedena u petak.
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