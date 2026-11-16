"Neki od tih koji su sudjelovali u cijelom događaju, u različitim fazama, nisu ni otišli na bolovanje. Neki su i dalje radno aktivni, obavljali su svoja dežurstva i svoje poslove", rekla je i dodala da su neki zaposlenici otišli na bolovanje ubrzo nakon događaja, a drugi nekoliko dana poslije. No, potvrdila je, neki nisu na bolovanju.