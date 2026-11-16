"Sigurno ste čuli da je upravo zahvaljujući Europskoj uniji Vučić povukao vojnike i policiju iz Pionirskog parka. Unija je izvršila pritisak na njega kako ne bi pokrenuo nešto što je moglo završiti građanskim ratom. To pokazuje da EU vrlo pozorno prati što se događa", rekla je bivša veleposlanica, prenosi Dnevnik.hr.