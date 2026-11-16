IZVRŠILI PRITISAK
Potvrđeno da je EU intervenirala kod Vučića kako bi spriječila građanski rat u Srbiji
Bivša belgijska veleposlanica u Beogradu Denise de Hauwere otkrila je da je Europska unija pritiskala Aleksandra Vučića da u izbornoj noći povuče vojsku i policiju iz Pionirskog parka kako bi spriječila moguće sukobe i građanski rat u Srbiji.
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De Hauwere je u intervjuu za televiziju Insajder potvrdila da Bruxelles nije pasivno promatrao događaje u Srbiji uoči parlamentarnih izbora 25. listopada, kao ni na sam izborni dan, kada su sigurnosne snage bile raspoređene oko zgrade Predsjedništva i Republičkog izbornog povjerenstva.
"Sigurno ste čuli da je upravo zahvaljujući Europskoj uniji Vučić povukao vojnike i policiju iz Pionirskog parka. Unija je izvršila pritisak na njega kako ne bi pokrenuo nešto što je moglo završiti građanskim ratom. To pokazuje da EU vrlo pozorno prati što se događa", rekla je bivša veleposlanica, prenosi Dnevnik.hr.
Bruxelles godinama bio previše popustljiv
Osvrnula se i na odnos Europske unije prema Vučiću, ocijenivši da je Bruxelles godinama bio previše popustljiv prema srpskim vlastima zbog nastojanja da očuva stabilnost zapadnog Balkana.
Smatra da su tome pridonijele i bliske veze Srpske napredne stranke s Europskom pučkom strankom (EPP), kojoj pripada i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
"Dogodilo se to da je manipulirao srpskim narodom, ali i Europskom unijom", rekla je De Hauwere.
Dodala je da je Bruxelles godinama računao i na Vučića u rješavanju pitanja Kosova, no da taj problem nije riješen.
Srbiju čekaju reforme institucija
Govoreći o budućnosti Srbije nakon pobjede Studentske liste, poručila je da je sada najvažnije provesti reforme i uspostaviti funkcionalne institucije.
"Sada nije vrijeme za osvetu ili obračunavanje s političkim protivnicima, nego za reformu institucija. Europska unija je tu i spremna je pomoći", poručila je.
De Hauwere smatra i da građani Srbije nisu bili dovoljno upoznati s doprinosom Europske unije njihovoj zemlji, ističući da je Unija najveći ulagač, pružatelj financijske pomoći i najvažniji gospodarski partner Srbije.
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