FOTO Snijeg diljem zemlje, pogledajte gdje će ga biti najviše!

Ciklona s Atlantika premješta se nad sjevernu Europu, s njom povezana hladna fronta donijela je obilne snježne oborine nad središnju Europu.

Glavnina vlažne hladne zračne mase nalazi se sjeverno od Alpa, a manja količina zaobišla je ili prešla alpsku prepreku i nad naše karajeve donijela naglu najavljenu promjenu vremena. Nakon jednog dana proljetnih temperatura, u Slavonskom Brodu jučer je izmjereno 20,5 stupnjeva. Noćas i ujutro temperature su u većem dijelu unutrašnjosti pale na vrijednosti oko i ispod nule.

Kiša prelazi u susnježicu i snijeg, a vjetar je promjenio smjer i jačinu te puše kao jak do umjeren istočnjak i sjeveroistočnjak. Snježna frontalna zona brzo će se premještati prema istoku i do kraja dana u najzapadnijim krajevima unutrašnjosti oborine će prestati.

Za danas prognoziramo oblačno vrijeme s povremenom oborinom, na Jadranu i uz Jadran moguća je i grmljavina. U unutrašnjosti susnježica će prelaziti u snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača do deset cm debljine, a u gorju i do 30 cm.

Uz jaku buru snijeg je moguć u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a nošen vjetrom i uz obalu. Vjetar umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverni, u gorskoj Hrvatskoj s olujnim udarima pa je mjestimice moguće stvaranje sniježnih zapuha.

Na Jadranu će umjeren do jak jugozapadnjak i jugo okrenuti na olujnu buru, pod Velebitom s orkanskim udarima. Bura će se do kraja danaproširiti prema jugu te oko podneva i navečer prognoziramo olujne udare i na srednjem Jadranu.

Temperature će tijekom dana u unutrašnjosti biti od minus četiri do nule, na Jadranu od tri do šest, na sjeveru Dalmacije oko osam, u srednjoj Dalmaciji oko osam, a na otocima i jugu Dalmacije oko 12 stupnjeva. Nakon brzog prolaza fronte od sutra, a i veći dio idućeg tjedna, bit će pretežno sunčano, uz jutarnje magle u unutrašnjosti. Više naoblake na krajnjem jugu Dalmacije gdje će još biti mjestimične kiše.

Puhat će do umjeren sjeveroistočnjak u gorjumjestimice i jak. Na Jadranu jaka i olujna, na sjevernom dijelu podno Velebita, i orkanska bura, koja će u prvoj polovici idućeg tjedna oslabjeti.

Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od minus devet do minus četiri, na Jadranu i u zaobalju od minus tri do četiri, a na otocima na južnom Jadranu oko osam stupnjeva. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od minus dva do tri, na Jadranu između četiri i deset stupnjeva.

