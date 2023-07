Turudić: Ne pamtim da je ikada ministar pravosuđa bio potpredsjednik Vlade

Podijeli :

Ivan Turudić, sudac Visokog kaznenog suda bio je gost N1 Studija uživo u kojem je komentirao štrajk sudskih službenika.

“Pravosuđe je devastirano dugi niz godina u Hrvatskoj. Da se sad prekine štrajk, oporavak bi trajao najmanje godinu dana. Stanje nije dobro, on ne može trajati do 1.1.2024. Tko će popustiti, ne znam, ali kompromis se mora postići. Čim situacija nije ista, nema pravne jednakosti. To je katastrofalna greška predsjednika Vrhovnog suda koji se svađao sa izvršnom vlasti umjesto da je spasio što se spasiti da. Situacija je jako neizvjesna”, rekao je sudac Ivan Turudić.

Navodi da podržava zahtjeve sudskih službenika.

I ministar Banožić bez obzira na štrajk za jedan dan dobio od suda što je tražio Jandrokovićeva kći usred štrajka na sudu riješila što je tražila. Kako?

“Njihove su plaće nedostojne. No, nije svugdje ista situacija s dolaznim spisima, u nekim gradovima nemaju dovoljno spisa, popunjenost im je 60 posto. Situacija stvarno nije dobra. Problem je složen i kao takvom bi mu trebalo prići. Za vrijeme Domovinskog rata su padale bombe po sudovima, takva usporedba je neprimjerena”, rekao je pa dodao: “Trebalo bi proširiti popis nužnih poslova. Broj hitnih predmeta je daleko veći od broja predmeta koje je odredio predsjednik Vrhovnog suda. Većina aktera ovog štrajka je mislila da će on biti proglašen nezakonitim, a onda je uslijedio šok od kojeg se predsjednik Vrhovnog suda oporavio nakon 4 tjedna”.

Turudić isto tako kaže da se ne slaže oko konstatacije da su sudski službenici posebno izdvojeni.

“Ni u jednom zakonu ne piše da su oni izdvojeni, oni su za sada u sustavu državnih službenika. Suci su bili u bijelom štrajku, plaća im se podigla, liječnici su štrajkali pa im se plaća podigla, nakon toga i medicinskim tehničarima. Što je sa sudskim službenicima? Osjećaju se diskriminirano. Ne može se osporiti ministru pravosuđa Ivanu Malenici da plaće nisu povećavane, ali ne može se reći da su dobre. Državni službenici imaju dodatke na plaće, sudski službenici nemaju nikakve. Sam broj spisa na Općinskom građanskom sudu govori koliko oni rade u odnosu na druge. No, opravdan je i zahtjev odvjetnika da ne plaćaju doprinose za zaposlenike koji trenutno ne rade”, kazao je.

Turudić za kraj navodi da je prije 30 godina bilo puno gore.

“Čini mi se da pravosuđe nikad nije bilo u najstrožem fokusu vlade. Ne pamtim da je ikada ijedan ministar pravosuđa bio potpredsjednik Vlade. Zar to ne govori dovoljno? Nema demokratske države bez uređenog pravosuđa. Štrajk je pripomogao tome da se vidi da stanje nije baš tako crno bijelo i da nije sve zbog nesposobnih i korumpiranih sudaca, problem je puno dublji”, zaključio je.

