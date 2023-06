Brodosplit zatražio od Ministarstva obrane suglasnost za objavu komunikacije

Podijeli :

Milan Sabić/Pixsell

"Zbog opetovanih subjektivnih interpretacija ministra Banožića pisane komunikacije između Brodogradilišta specijalnih objekata d.o.o. (Graditelja) i Ministarstva obrane (Naručitelja), u kojoj je Graditelj više puta dostavljao traženu izjavu o financijskim i tehničkim mogućnostima Graditelja te svu potrebnu prateću dokumentaciju, od Ministarstva obrane smo zatražili suglasnost za javnu objavu predmetne komunikacije", navodi se u petak u priopćenju.

Po dobivanju suglasnosti, komunikaciju će, kažu, dostaviti medijima kako bi ju prezentirali zainteresiranoj javnosti.

“Sve kako bi se umanjila reputacijska šteta našim društvima izazvana posljednjim ministrovim izjavama i njegovim odbijanjem bilo kakve poslovne komunikacije u cilju konačne realizacije Ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova”, poručuju iz Brodosplita.

Ministar obrane Mario Banožić poručio je ranije danas kako Ministarstvo obrane želi od Brodosplita jasne dokaze o financijskoj i tehničkoj sposobnosti tvrtke da završi projekt izgradnje četiri obalna ophodna broda.

”Projekt koji je potpisan još 2014. godine imao je u sebi već toliko izmjena da ga je teško pratiti. Taj projekt bi morao odavno ispratiti razvoj Hrvatske ratne mornarice”, kazao je Banožić dodavši da ga pritom ne zanimaju izjave s kojima predsjednik Uprave Brodosplita Tomislav Debeljak izlazi u javnost.

Govoreći o Brodosplitovoj izjavi o sposobnosti, za koju ta splitska tvrtka ističe kako ju je već četiri puta poslala MORH-u, Banožić je kazao da Debeljak ”jako dobro zna što je dostavljeno putem natječaja 2014”.

”To što on šalje nekakve papire o bilanci, on zna dobro da to nije to, tako da on obmanjuje javnost.”, rekao je ministar.

MORH je s Brodosplitom još 2014. potpisao ugovor za pet ophodnih brodova za ugovorenu cijenu od 396 milijuna kuna s PDV-om s rokom isporuke 2018. godine, a do danas isporučen je tek jedan.

U međuvremenu je temeljni ugovor pet puta mijenjan, a posljednjom izmjenom cijena povećana za 10 posto, što je najveći dozvoljeni zakonski iznos povećanja, zbog povećanja troškova energije, rada, materijala i opreme. Definiran je i plan gradnje i rokovi isporuke brodova prema kojem su tri broda trebala biti isporučena tijekom 2022., a jedan početkom 2023.

Iz MORH-a su u četvrtak izvijestili da su iz Brodosplita dobili ”nejasnu izjavu” na pitanje o tome posjeduje li sve potrebne sposobnosti za nastavak gradnje obalnih ophodnih brodova te da uz nju nisu priloženi jasni dokazi koji to potkrjepljuju.

