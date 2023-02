Liječnici obiteljske medicine: “Vlast pokušava zataškati štetu”

Podijeli :

Izvor: Pixabay/Ilustracija

Predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) Nataša Ban Toskić gostovala je u Novom Danu gdje je govorila o razlozima nezadovoljstva liječnika.

Iz Ministarstva zdravstva stigla je reakcija na anketu koju su zdravstvene udruge provele, a koja ukazuje na nezadovoljstvo liječnika obiteljske medicine. Ministar je rekao da više od pola liječnika nije odgovorilo na anketu. Ban Toskić odgovara: “Mi kao udruge smo jako zadovoljne odazivom liječnika na anketu. Odazvalo se oko 6000 liječnika što je nešto više od 40 posto svih liječnika u Hrvatskoj. Očekivali smo da će iz Ministarstva doći neki oblik umanjivanja tog uspjeha. Kad gledate na našu anketu u postotcima, izašlo je više ljudi nego što izađe građana na izbore”.

Na pitanje o potencijalnom štrajku, odgovara: “Štrajk je potpuno legitiman način za borbu za radnička prava. Mi još nismo donijeli konkretnu odluku o tome u koju vrstu prosvjednih aktivnosti ćemo ići. Zajednička odluka svih udruga bit će donesena sljedeći tjedan”.

Podsjeća da su zadnji put liječnici štrajkali prije 10 godina i naglašava da će se voditi računa o tome da pacijenti ne budu ugroženi.

“Bili smo puno puta u Ministarstvu na različitim sastancima. Ali to su sastanci pro-forme, njima se kupuje vrijeme i ništa se ne događa. Liječnicima je toga dosta i ne mogu više čekati. Nama je voda došla do grla i pacijenti to osjećaju. Pacijenti vide da su im liječnici nedostupni, administrativna pravila su sve gora i gora”.

Ban Kostić upozorava na rapidni gubitak liječnika obiteljske medicine u Hrvatskoj: “Malo prije nove godine smo imali 2210 liječnika obiteljske medicine, a sada već imamo 2183. U samo šest tjedana. I centralna i lokalna vlast pokušavaju zataškati štetu i pokazuju previše optimizma u javnim istupima. Naša struka propada, a ako propada to se prelijeva na bolnice i hitnu pomoć koja ne može izdržati dnevni priljev pacijenata u Hrvatskoj. Čak 150 do 200 tisuća pacijenata prođe dnevno kroz naše ordinacije”.

