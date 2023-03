Dan D za Dinamo: Ako oni pobijede, ponovno će se klubom upravljati na daljinski

Podijeli :

Goran stanzl/PIXSELL

Pravnik i član udruge "Dinamo to smo mi", Dragutin Nemec, gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao previranja u Dinamu uoči odlučujuće sjednice Skupštine kluba u četvrtak.

Podsjetimo, ranije danas je Dario Šimić dio dvočlane Uprave kluba. O Šimiću se duže vremena priča kao opciji koju ima predsjednik Dinama Mirko Barišić koji ga je želio imenovati u Upravu Dinama prije same Skupštine. Šimić je u srijedu tu opciju odbio, ali se sada predomislio, a sada je to službeno potvrdio i Izvršni odbor.

Nemec kaže kako smo zaboravili da Skupština Dinama bira samu sebe. “Onda Izvršni odbor glumi jedan dio vlade, a Uprava kluba drugi dio. Problem koji je uzrokovao ove sve drame jest jedan faličan statut koji dozvoljava da u Skupštinu ulijeću razni padobranci, pa i povjerenici na osnovu tko je više članova učlanio. Cijeli taj sustav ne valja i svi su oni upali u Skupštinu od zna se koga”, rekao je.

“Tisuće ljudi se učlanilo u posljednje vrijeme i platilo članarine u nadi da će ih u Skupštini predstavljati ti privremeni povjerenici”, dodao je.

“Osam je sigurnih, to su naši koji u Skupštinu dolaze kao promjena. Svi drugi su i meni i većini ljudi enigma, bili su enigma. Tko će od njih i s kojom agendom doći ja ne znam. Ja se nadam da će doći s nekom razumnom agendom”, rekao je Nemec.

“Ja vidim samo jednu struju, to su bivše sluge bivšeg gospodara koje se bore za prevlast. Vidim i osam ljudi koji žele promjene. Ne ulazim u plan i proigram Darija Šimića, ali on isto želi neke promjene. Povratak u nazad je ova struja koja je kao suprotstavljena Barišiću. Ako oni pobjede onda će se ponovo klubom upravljati na daljinski. No ni jedna ni druga struja nisu rješenje. Mora se uvažiti činjenica da klub želi ići dalje, makar i na tim klimavim nogama”, napomenuo je.

“Mora biti put koji će biti otvoren prema novom statutu i da se začepe te rupe odakle je curilo svih ovih godina, a možda curi i danas. Zdrav razum bi bio da svi oni odluče da se mijenja i statut i ovo stanje u klubu. Bit ću zadovoljan da se Skupština uopće održi, a da se iskaže struja koja se udaljila od nekih starih politika, Barišić se tako izjasnio. Druga struja neće biti partneri, neće biti partneri ni u gradnji stadiona. Zašto da mi budemo taoci toga?”, pita se Nemec.

“Meni je uopće teško prihvaćati taj statut na nešto na što se treba pozivati, ali po njemu predsjednik i članove uprave predstavljaju klub. I prije 13 godina su svi u klubu, pa i Barišić, dobili prijedlog da se usklade sa zakonom. Da članovi imaju pravo glasa, pa idemo izabrati samo jednu Skupštinu i ne možemo imati u Upravu i Izvršni odbor. Jedna Uprava s jednim predsjednikom, to je ono što tražimo. Te točke na sutrašnjoj Skupštini nema, ali pod razno se svašta može staviti. Postoji neki tračak nade po pitanju nove osobe u sustavu, ali i ta je osoba ograničena tim sustavom”, rekao je.

“Imamo primjer Benfice koja je članski klub i koja je u četvrtfinalu Lige prvaka, ali i jedna Braga koja ima puno manji proračun postiže bolje rezultate. Pitanje je gdje se troši taj novac u Dinamu. Primjerice, WC na sjevernoj tribini nije popravljen već 15 godina, a to je gradski novac”, dodao je.

