Devet članica EU-a usvojilo deklaraciju: "Tko veliča genocid ne može u EU"

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Devet mediteranskih članica Europske unije usuglasilo je u Splitu da veličanje ratnih zločina i genocida predstavlja političku prepreku za ulazak u EU. U Splitskoj deklaraciji, usvojenoj na summitu skupine MED9, Hrvatska je postigla konsenzus da se takvo ponašanje postavi kao uvjet za zemlje kandidatkinje. Iako se ne navodi izrijekom, poruka je prvenstveno usmjerena na Srbiju.

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Čelnici u deklaraciji od država kandidatkinja traže "istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja ratnih zločina i genocida". Istovremeno, skupina MED9 potvrđuje da budućnost zapadnog Balkana vidi u Europskoj uniji i opisuje proširenje kao geostrateško ulaganje u mir, sigurnost i prosperitet. Time se uz postojeće uvjete poput reformi, vladavine prava i dobrosusjedskih odnosa uvodi i odnos prema ratnim zločinima, piše Index.

Reakcija na događaje u Srbiji

Ova diplomatska inicijativa uslijedila je samo mjesec dana nakon sprovoda Ratka Mladića u Beogradu. Tisuće ljudi, lijes prekriven srpskom zastavom, vojne počasti i prisutnost članova srbijanske vlade na ispraćaju osobe osuđene na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici i ratne zločine izazvali su oštru reakciju Bruxellesa.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa tada su te prizore nazvali šokantnima. EU je poručio da veličanju ratnih zločinaca, poricanju genocida i revizionizmu nema mjesta ni u Uniji ni u zemljama kandidatkinjama, a sličan je izričaj sada ugrađen i u Splitsku deklaraciju.

Visoki uzvanici na summitu

Domaćin summita, koji je označio kraj hrvatskog predsjedanja inicijativom MED9, bio je premijer Andrej Plenković. U Splitu je ugostio francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, talijansku premijerku Giorgiju Meloni, grčkog premijera Kyriakosa Mitsotakisa, ciparskog predsjednika Nikosa Christodoulidesa, malteškog premijera Roberta Abelu, portugalskog premijera Luísa Montenegra i slovenskog premijera Janeza Janšu.

Summitu su prisustvovali i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća António Costa, europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica te jordanski prijestolonasljednik Al Hussein bin Abdullah II. i monegaški knez Albert II.