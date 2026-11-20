"Donio sam odluku da se ugovor s Dinom Merlinom neće potpisati. Razgovarali smo i s njegovim menadžmentom koji je ponudio da će pokriti dio troškova produkcije procijenjen na oko 80.000 eura. Osobno sam donio odluku da se odustane od potpisivanje tog ugovora jer je cijela situacija otišla predaleko i u pogrešnom smjeru, a javnost bila dezinformirana", izjavio je Šuta.