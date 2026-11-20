preokret u splitu
Šuta popustio pod pritiskom javnosti: Dino Merlin ipak neće nastupiti na Rivi
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izvijestio je u petak da neće potpisati ugovor o nastupu pjevača Dine Merlina na splitskom Adventu, nakon što je više od 20.000 Splićana potpisalo peticiju prosvjedujući zbog visine honorara i tražeći da se novac usmjeri za kupnju PET/CT uređaja.
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"Donio sam odluku da se ugovor s Dinom Merlinom neće potpisati. Razgovarali smo i s njegovim menadžmentom koji je ponudio da će pokriti dio troškova produkcije procijenjen na oko 80.000 eura. Osobno sam donio odluku da se odustane od potpisivanje tog ugovora jer je cijela situacija otišla predaleko i u pogrešnom smjeru, a javnost bila dezinformirana", izjavio je Šuta.
Grad Split prethodno je demantirao da bi nastup Dine Merlina koštao 300.000 eura, tvrdeći da se radi o upola manjem iznosu.
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