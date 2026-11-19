"Dalmatino koji je bio angažiran u kampanji Tomislava Šute sada kada je angažiran od strane istoga za Advent u Splitu košta 50 posto više nego što je koštao Šutine kolege u Kaštelima i Sinju prošle godine. Je li inflacija ove godine bila 50 posto ili je netko nekome u kampanji dao rič procjenite sami", izjavio je Ivošević.