IVOŠEVIĆ OTKRIO PODATKE
Šuta na udaru kritika: "Nije Dino Merlin jedini, naš pijani milijarder nastavlja spaljivati novac"
Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević ponovno je kritizirao gradonačelnika Splita Tomislava Šutu zbog troškova organizacije ovogodišnjeg Adventa.
Nakon polemika oko honorara Dine Merlina, Ivošević je upozorio i na cijenu nastupa grupe Dalmatino, tvrdeći da je ona znatno viša nego prethodnih godina.
"Nije Dino Merlin jedini izvođač čiji je honorar doživio neuobičajan skok na Adventu našeg pijanog miljardera Tomislava Šute", poručio je Ivošević.
Prema njegovim tvrdnjama, grupa Dalmatino, koja je sudjelovala u Šutinoj predizbornoj kampanji, za nastup na ovogodišnjem splitskom Adventu ugovorena je po znatno višoj cijeni nego za prošlogodišnje nastupe u drugim dalmatinskim gradovima.
"Dalmatino koji je bio angažiran u kampanji Tomislava Šute sada kada je angažiran od strane istoga za Advent u Splitu košta 50 posto više nego što je koštao Šutine kolege u Kaštelima i Sinju prošle godine. Je li inflacija ove godine bila 50 posto ili je netko nekome u kampanji dao rič procjenite sami", izjavio je Ivošević.
Istaknuo je i da je Dalmatino prošle godine nastupio na splitskom Adventu, ali u organizaciji privatnog organizatora, za znatno manji honorar.
"Inače Dalmatino je prošle godine nastupio i na splitskom Adventu u organizaciji privatnika za 15.000 eura što znači da je Šuta uspio samo godinu dana kasnije ispregovarati 93 potez veću cijenu. Još jedan briljantan potez našeg financijskog stručnjaka", poručio je.
Prema iznosima koje navodi Ivošević, ovogodišnji honorar grupe Dalmatino iznosio bi približno 29.000 eura, odnosno gotovo dvostruko više nego godinu ranije.
Ivošević tvrdi i da je Šuta, suočen s pitanjima o razlikama u honorarima, odbacio takve navode.
"Kada je s ovim podacima suočen Tomislav Šuta novinarki je mrtav hladan odgovorio 'To su lažne informacije.' premda se radi o javno dostupnim podacima ranije objavljenim u medijima. Analizirajući izvođača po izvođača razmjeri Šutinog spaljivanja novaca na Adventu poprimaju sve veće razmjere."
Njegove kritike dolaze u trenutku kada se u Splitu već vodi rasprava o troškovima ovogodišnjeg Adventa, osobito o koncertu Dine Merlina, najavljenom za 30. prosinca na Rivi.
Merlinov nastup s produkcijom trebao bi stajati oko 300.000 eura, pri čemu bi približno polovica iznosa pripala pjevaču. Troškove bi trebala pokriti gradska tvrtka Žnjan, sredstvima sponzora i prihodima od adventskih kućica.
Zbog najavljenog troška pokrenuta je i peticija kojom se od gradonačelnika Šute traži preispitivanje odluke o održavanju koncerta. Pokretači predlažu da se predviđeni novac, u slučaju odustajanja od nastupa, preusmjeri kao doprinos nabavi PET/CT uređaja za KBC Split. Traže i javnu objavu svih troškova koncerta te transparentno izvještavanje o korištenju sredstava.
Prema ranije objavljenim podacima, za nastup Dalmatina na ovogodišnjem Adventu predviđeno je 29.000 eura. Riječ je o planiranom iznosu, a ne nužno konačnom trošku.
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