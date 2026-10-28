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tonsko snimanje

Đujić o Staničiću i blokadi Ustavnog suda: To je neprihvatljivo. Odgovornost je na predsjedniku!

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Ružica Pavlović , N1 Info
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28. lis. 2026. 14:50
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Saša Đujić
N1

Zastupnik SDP-a Saša Ðujić komentirao je blokadu Ustavnog suda i izbor troje sudaca.

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Podsjetimo, već nekoliko tjedana traje sukob između ustavnih sudaca zbog tonskog snimanja sjednica i sastanaka Ustavnog suda. Troje sudaca je tijekom listopada odlučilo ne dolaziti na posao dok se ta tek uvedena praksa ne prekine. O svemu se oglasio i prof. dr. sc. Frane Staničić, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske, te pozvao sve zastupnike u Hrvatskom saboru da da bez odgađanja izaberu troje sudaca.

"Predsjednik Ustavnog suda mora organizirati rad"

Njegovo priopćenje komentirao je i Saša Đujić.

"Ustavni sud broji 10 sudaca što je sasvim dovoljno za normalno funkcioniranje, činjenica je da predsjednik Ustavnog suda mora organizirati rad Ustavnog suda da bi on bio funkcionalan i pravovaljan. To da smo mi kao politika nešto krivi ili bi nešto trebali, nama je u SDP-u neprihvatljivo. Sudaca ima 10, s tim brojem može funkcionirati, funkcionira skoro godinu dana u tom sastavu. Moraju više razgovarati, dogovarati se i probati naći zajednički jezik kako bi mogli raditi. Odgovornost je na predsjedniku Ustavnog suda da organizira taj rad", rekao je.

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Teme
hrvatski sabor sdp saša đujić ustavni suci ustavni sud

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