Đujić o Staničiću i blokadi Ustavnog suda: To je neprihvatljivo. Odgovornost je na predsjedniku!

"Ustavni sud broji 10 sudaca što je sasvim dovoljno za normalno funkcioniranje, činjenica je da predsjednik Ustavnog suda mora organizirati rad Ustavnog suda da bi on bio funkcionalan i pravovaljan. To da smo mi kao politika nešto krivi ili bi nešto trebali, nama je u SDP-u neprihvatljivo. Sudaca ima 10, s tim brojem može funkcionirati, funkcionira skoro godinu dana u tom sastavu. Moraju više razgovarati, dogovarati se i probati naći zajednički jezik kako bi mogli raditi. Odgovornost je na predsjedniku Ustavnog suda da organizira taj rad", rekao je.