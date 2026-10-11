Oglas

opoziv proizvoda

Oprez ako ste kupili ovu pancetu u Studencu: Sumnja se na prisutnost bakterije

author
Hina
|
11. lis. 2026. 10:12
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Panceta UNSPLASH
Ilustracija: Unsplash

Zbog sumnje na prisutnost bakterije Listeria monocytogenes u proizvodu, Državni inspektorat u nedjelju je s tržišta povukao "Dalmatinsku pancetu" koja se prodavala u Studencu.

Oglas

Kako navode u priopćenju, pokrenut je opoziv proizvoda ,,Dalmatinska panceta“ sljedećih proizvoda: DALMATINSKA PANCETA REZANA 100g MAP BONKULOVIĆ LOT918MUR i LOT918MVP, te DALMATINSKA PANCETA CCA 350g VP BONKULOVIĆ LOT918MXH, LOT918N1Y, LOT918MXH, LOT918MUX, LOT918MUS, LOT918MXK, LOT918MRJ i LOT918MPW.

Obavijest se odnosi isključivo na navedeni proizvod jer nije u skladu s europskom uredbom o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Proizvođač je MIJUKIĆ-PROM, Runović 242, Runović, Hrvatska, a na tržište stavlja Studenac d.o.o., Hrvatska.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
dirh državni inspektorat opoziv proizvoda povlačenje proizvoda

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ