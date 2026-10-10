velika razlika
Iskusni kuhari uvijek dodaju jedan sastojak u grašak: Ne treba vam zaprška, bit će gust i ukusan
Grašak bez zaprške može biti gust, kremast i iznimno ukusan. Iskusni kuhari imaju trik sa samo jednim sastojkom koji čini veliku razliku.
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Uz samo jedan sastojak umak će se lijepo zgusnuti pa nema potrebe za klasičnom zaprškom. Ovaj mali trik jednostavno se primjenjuje, a grašak dobiva upravo onu finu gustoću koju svi volimo.
Žličica škrobnog brašna umjesto zaprške
Tajni sastojak je kukuruzni škrob, odnosno gustin, koji možete pronaći u gotovo svakoj trgovini.
Pred kraj kuhanja, kada je grašak već omekšao, razmutite jednu čajnu žličicu kukuruznog škroba u dvije do tri žlice hladne vode dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Ulijevajte je u lonac u tankom mlazu uz stalno miješanje, piše krstarica.com.
Kuhajte još minutu ili dvije i vidjet ćete kako se umak počinje zgušnjavati i lijepo obavijati grašak. Tako ćete dobiti kremastije i gušće varivo bez potrebe za klasičnom zaprškom.
Važno je kukuruzni škrob najprije razmutiti u hladnoj vodi. Ako ga dodate izravno u vruće jelo, mogu nastati grudice koje je poslije teško razbiti.
Zašto je grašak bez zaprške odličan izbor?
Klasična zaprška s brašnom i uljem može jelo učiniti težim, dok kukuruzni škrob služi samo kako bi umak dobio potrebnu gustoću. Ne mijenja okus graška pa do izražaja dolaze povrće, začini i meso.
Osim toga, ovaj je trik vrlo jednostavan i ne zahtijeva dodatno prženje. Dovoljna je jedna mala žličica kukuruznog škroba kako bi se rijedak umak pretvorio u lijepo povezano varivo.
Kako pripremiti grašak bez zaprške?
Na žlici ulja popržite sitno nasjeckani luk dok ne omekša, pazeći da ne zagori. Dodajte naribanu mrkvu i kratko je popržite. Ubacite 500 grama svježeg ili smrznutog graška pa ulijte toliko vode da ga gotovo prekrije.
Kuhajte na laganoj vatri oko 15 do 20 minuta, odnosno dok grašak ne omekša. Pred kraj dodajte kukuruzni škrob razmućen u hladnoj vodi i dobro promiješajte. Kuhajte još minutu ili dvije, a zatim maknite s vatre.
Ako volite kremastiji okus, možete dodati i žlicu kiselog vrhnja, ali i bez njega grašak će biti lijepo gust i ukusan.
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