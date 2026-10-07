Državni inspektorat u HNK-u zbog ilegalnih radnika: Uhvaćeni glazbenici iz Ukrajine i Srbije

"Iskreno mi je žao radi svega i više se ništa slično ponoviti neće. Ne osporavam utvrđene navode, ali želim reći da mojim postupanjem nije bilo nikakve zle namjere. Kao kazalište na istoku Hrvatske imamo veliki problem s nedostatkom ljudi. Glazbenike je nekada nemoguće dobiti i onda imamo dvije mogućnosti: ili da otkažemo predstave ili da se, kao u ovom slučaju, koristimo radom stranih radnika", rekla je na sudu, navodi Jutarnji list.