OSIJEK
Državni inspektorat u HNK-u zbog ilegalnih radnika: Uhvaćeni glazbenici iz Ukrajine i Srbije
Državni inspektorat utvrdio je da je Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku zapošljavalo dvoje stranih glazbenika bez potrebnih dozvola za boravak i rad.
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Inspekcijski nadzor, proveden u veljači ove godine, otkrio je da su u orkestru bili angažirani violončelistica iz Srbije i flautist iz Ukrajine, doznaje Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list.
Prema nalazu Inspektorata, državljanka Srbije od svibnja prošle godine sudjelovala je na 19 proba i nastupa, dok je državljanin Ukrajine kao flautist nastupio 57 puta. Budući da kao državljani trećih zemalja nisu imali ishođene dozvole niti potvrde o prijavi rada, utvrđeno je da je kazalište prekršilo Zakon o strancima.
Zbog utvrđenog prekršaja pokrenut je sudski postupak protiv HNK Osijek kao pravne osobe i odgovorne osobe V. H. Nakon priznanja krivnje, općinski sud je kazalištu izrekao novčanu kaznu od 2080 eura. Odgovorna osoba kažnjena je s 300 eura, uz obvezu plaćanja 20 eura sudskih troškova.
Odgovorna osoba na sudu je izrazila žaljenje i objasnila okolnosti angažmana stranih glazbenika. Pojasnila je da se kazalište suočava sa znatnim nedostatkom stručnog kadra u istočnoj Hrvatskoj.
"Iskreno mi je žao radi svega i više se ništa slično ponoviti neće. Ne osporavam utvrđene navode, ali želim reći da mojim postupanjem nije bilo nikakve zle namjere. Kao kazalište na istoku Hrvatske imamo veliki problem s nedostatkom ljudi. Glazbenike je nekada nemoguće dobiti i onda imamo dvije mogućnosti: ili da otkažemo predstave ili da se, kao u ovom slučaju, koristimo radom stranih radnika", rekla je na sudu, navodi Jutarnji list.
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