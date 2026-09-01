Vikendice, zgrade, garaže, hale... Državni inspektorat traži tko će rušiti bespravne objekte

Zakonom o državnom inspektoratu propisano je da se rješenje kojim se naređuje uklanjanje bespravne građevine izvršava putem treće osobe, dakle vanjskog izvođača. Točne lokacije rušenja odredit će se u pojedinačnim postupcima ugovaranja, a u troškovniku su navedene tek okvirne količine jer se zbog prirode posla unaprijed ne zna koliko će se objekata i kojih rušiti.