Brumnić o novom Zakonu: Sad znamo tko je Plenkovićev maneken

Član saborskog Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Zvane Brumnić u Newsroomu se osvrnuo na novi Zakon zbog kojeg se lome koplja.

Riječ je o temi koja je članu Kluba Socijaldemokrata jako bliska u profesionalnom smislu pa je na stručan način pristupio izmjenama Zakona o prostornom uređenju, koje vladajući predstavljaju potrebnom zbog energetike, odnosno, da se brže i jednostavnije “proguraju” neki projekti što se tiče dozvola.

Bačić izgubio živce: Zakon nije pisan za pojedince, s gnušanjem to odbacujem

“Nije pitanje da se brže i jednostavnije “proguraju”, a to je i ključna riječ… Ovdje se radi da je netko pisao Zakon za nekog investitora, to sam danas u replici ministru Bačiću i rekao. Tako sam i bivšeg ministra Paladina pitao za koga je maneken, a pisao je ovaj Zakon. Sad znamo da je maneken za Plenkovića. Nekad se to radilo kroz WhatsApp grupe, a sad se želi kroz izmjene zakona pomoći investitoru”, izjavio je Brumnić pa nastavio:

“Pitao sam ministra Bačića da mi objasni razliku između ovoga i onoga što se pisalo u WhatsApp grupama pa mi nije odgovorio. Jer, Vlada ovdje može sama donositi odluke. Ključ je da se ovakav sustav prostornog planiranja kakav poznajemo uništava.”

Iako se sve opravdava činjenicom da će jedinice lokalne samouprave same donositi odluku o prostornom uređenju na svom prostoru, što je određeno poveljama Europske unije, zapravo ispada da se to oduzima tim istim jedinicama lokalne samouprave.

Brumnić: Plenković nije želio da se dogodi obnova

“Najstrašniji scenarij bi bio da sve što piše kao “iznimno”, da će postati pravilo. Jedna od suludosti je da smo godinama pokušavali stvarati gospodarske zone ne bi li se na tim područjima imali gospodarski procvat. Zakon u ovom obliku bi omogućio da milijune koje su lokalne jedinice same uložile pretvoriti u solarne panele. Znate li koliko zaposlenih će biti u tim gospodarskim zonama? Možda jedan”, opisao je Brumnić potencijalni crni scenarij zbog najavljenih izmjena.

Ono čega se oporba i kritičari boje je da se neće stati na gospodarskim zonama.

“To je bio cilj Zakona. Kad pogledate osnovni prijedlog, a pisan je prije ministra Bačića, dobio je 490 primjedbi na 63 članka tijekom javne rasprave, koju je prošao. Sve primjedbe pisala je struka – zavodi, instituti, fakulteti. U osnovnoj ideji Zakona je bilo da se objekti palijativne skrbi mogu graditi svugdje, što zvuči dobro. Ali, može se sagraditi u nekoj uvali pa je pitanje za koga bi bila i kako bi se koristila”, objasnio je Brumnić pa dodao da se neće stati na energetici.

