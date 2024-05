Ekonomski analitičar: Kad smo mi išta napravili kako treba?

Podijeli :

N1

Ekonomski analitičar Neven Vidaković u Novom danu kod Tihomira Ladišića komentirao je aktualnu situaciju.

Što se tiče mogućih promjena u smjeru ekonomske politike kad je u pitanju nova vlada, Vidaković kaže da je sve “ovo stvar PR-a” i da se politike neće mijenjati.

“Mislim da političari ovaj put stvarno govore istinu jer puno njih je reklo da što god čitamo u novinama nije istina. Vlada nije napravila program, pa čekamo da vidimo što će to biti”, kaže.

Ekonomski analitičar o najavi smanjivanja PDV-a: “Tržišna fatamorgana” Što očekivati od nove Vlade? “Ta će nas koalicija više koštati u ekonomskom nego političkom smislu”

Popravljanje demografije na staromodan način

Alitičar kaže da postoje dva izvora prihoda, prvi je da se povećaju prihodi ili zaduži, a drugi da se reorganiziraju stvari unutar postojećeg proračuna.

“Demografija jest problem, ali nije uzrok, ona je posljedica nečega. Ja bih demografiju popravljao na staromodan način. Pitanje je zašto netko do 30 godina ne želi imati dvoje ili troje djce. Onda vidite da mladi ljudi ne mogu naći posao, ne mogu naći dobro plaćen posao, trebaju im godine da dođu do nekog dobrog posla, stanovi su skupi… Ako želite poboljšati natalitet, ne treba djelovati na natalitet nego na faktore koje su doveli do smanjenja nataliteta…”, govori Vidaković.

“Plaće su jako male”

“Što se tiče mjera za zapošljavanje mladih, one su krenule prije 10 godina. Sad ih ne trebamo jer ima puno potrebe za radnom snagom. Mi imamo 92 ili 95 posto zaposlenih ljudi u ovoj državi koji zarađuju manje od 2000 eura. 70 posto zaposlenih ima plaću manju od prosječne. Ta priča o rastu plaće… Ne, plaće su jako male. Ta priča od rastu plaće proizlazi iz toga što jedan mali broj ljudi ima velike plaće koje popravljaju prosjek. Plaće su u Hrvatskoj male.

Mi imamo jako niske plaće iz dva razloga. Prvi je veliko porezno opterećenje, rad je skup. Ako nekome hoćete dati plaću 2000 eura, vama treba 40000 eura prihoda godišnje. To nije lako. Mi svi znamo da ne trebamo imati 550 teritorijalnih jedinica, nijedan političar nije budala da to ne zna. Mi smo, po prijedlogu ekonomista-klonova da uništimo ekonomiju, da se bavimo samo turizmom… To je sve ostvareno. Sad odjednom imamo potrebu za 100 tisuća Nepalaca koji će raditi kao dostavljači. Kako ćete imati rast plaća kad ne trebate inženjere, proizvodnju… I onda netko dođe i kaže ‘mi ćemo dići plaće‘. Gdje? U Varteksu? … Ovo je cijena odabira, mi smo odabrali da nam ne trebaju inženjeri, da nam ne treba prerada nafte, da nam ne treba šećerana… I sad ne možemo imati visoke plaće“, govori.

Prijedlog za ministra poljoprivrede

Na pitanje o samodostatnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, Vidaković slikovito kaže kako “to znači da nam treba pet paradajza i da smo proizveli pet paradajza”. Svi dosadašnji ministri poljoprivrede, govori, obećavali su visoke poticaje. “Što se dogodilo u poljoprivredi uz sve dosadašnje poticaje? Mi smo kreirali sustav u kojemu je neprofitno imati pet ili deset krava. Sad će biti neprofitabilno imati ih 50. … Sad se opet pojavljuje ministar koji kaže da će to postići. Evo, ja imam prijedlog: Treba doći u ministarstvo poljoprivrede, popisati sve mjere i reći ‘odsad ćemo raditi sve suprotno’.

“Stvar je jednostavna…”

Velika potražnja za sezonskim radnicima: Ovo su najtraženija zanimanja, a evo kako se kreću plaće

“Sad ću reći rješenje koje nitko ne može primijeniti. Stvar je jednostavna: Treba analizirati strukturu ekonomije koju mi nikad nismo napravili. Druga stvar, treba izračunati koliko štete je strukturna inflacija napravila ekonomiji. To nije teško, ali samo troje ljudi zna gdje je skriven model. Zatim treba analizirati kako će svijet izgledati za 10 godina. Imate početno stanje i završno stanje kakvo želite i onda kreirate mjere da bi se hrvatska ekonomija bila optimalne strukture za ekonomiju za 10 godina.

Da bi se to provelo trebate troje ljudi. Prvi je potpredsjednik vlade za gospodarstvo, ministar financija i morate imati guvernera HNB-a. Ministar gospodarstva kreira željenu strukturu, financija kreira financijske i onda guverener koji treba usmjeriti banke da kreditiraju sektore koje mi želimo. … Zašto mi to nećemo napraviti? Iz dva razloga. Kada smo mi ikad, ikad zabili ključnu loptu? Kad smo mi išta napravili kako treba? Iznutra, mi nikad nismo ništa napravili kako treba? Na mikrorazini tko će to napraviti? Vujčić? Koji radi sve samo ne dolazi na posao i ne bori se protiv inflacije?”, govori analitičar.

“Ne možete od onih koji su nas ovdje doveli, očekivati da nas odavde odvedu”

“Ovo nije doba za dečke, ovo je doba za muškarce i ozbiljne žene koje mogu donositi odluke. Mi to nemamo i zato će se procesi odvijati i nama će biti kako će nam biti. Tu nema pameti. Ne možete od ljudi koji su nas ovdje doveli očekivati da nas odavde odvedu”, kaže.

Zašto je DP toliko zainteresiran za energetiku? “Zato što energetika je ključ svega”, govori.

Vidaković navodi i primjer Kine za koju vjeruje da će svojim građanima u budućnosti omogućiti besplatnu električnu energiju i da zbog toga ulaže toliko u obnovljive izvore energije i nuklearnu fuziju.

Što se tiče pandemije koronavirusa, on kaže da je Europa bolje prošla od Amerike, ali usprkos tome smo zaglibili u pogrešnim mjerama “pa sad ne možemo staviti realnu cijenu struje, a ne možemo ni reći istinu narodu jer želimo ostati na vlasti”.

“Vi nikad niste od Plenkovića čuli da mi imamo problem. Nama BDP padne 30 posto, Marić izađe van i kaže ‘ovo je sjajno, nama je BDP pao manje od očekivanja’. Kad ste čuli ijedan problem u Europi? Vi ne možete hodati okolo i ne suočavati s problemima. … 400 tisuća ljudi je iselilo, premijer nema dovoljno hrabrosti da izađe i kaže da je to problem, ne, on kaže da je to europska vrijednost”, govori.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok