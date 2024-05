Glasovac: Beroš laže, značajan dio RH nije pokriven Hitnom pomoći iz zraka

Podijeli :

SDP-ova Sabina Glasovac u slobodnom je govoru u srijedu u Saboru kritizirala ministra zdravstva Vilija Beroša i način kako je uspostavio Hitnu helikoptersku medicinsku pomoć upozorivši kako dobar dio Hrvatske nije pokriven, a Beroša, koji tvrdi drugačije, je prozvala da laže.

“Ministar Vili Beroš nema pravo određivati tko će imati veću, a tko manju šansu za preživljavanje od srčanog, moždanog udara ili od stradavanja u prometnoj nesreći, a upravo si je to uzeo za pravo načinom kako je uspostavio sustav Hitne helikopterske medicinske službe”, poručila je SDP-ova zastupnica Sabina Galsovac.

Naglasila je kako je taj projekt pun nedostataka, nepravedan pa i protuustavan jer ne pruža svim građanima RH jednaku dostupnost zdravstvene zaštite.

“Beroš besramno izjavljuje da ovaj program obuhvaća cijelu RH. On laže. Zna da odabrane baze za helikoptere ne pokrivaju značajan dio teritorija”, poručila i navela kako su cijele Zadarska i Šibenska županija te pola Ličko-senjske ostale bez ikakve pokrivenosti jer se nalaze na puno većoj udaljenosti nego što to zahtjeva pravilo zlatnog sata.

Također, nisu pokriveni ni najveći dio autoputa kroz Slavoniju te dobar dio Međimurja, dodala je.

“Sve njih su Beroš i ova Vlada napravila građanima drugog reda”, kazala je Glasovac.

Apelirala je na Vladu “da poštuje Ustav i osigura još dvije baze i 24-satnu medicinsku dostupnost helikopterske službe svih sedam dana u tjednu na svim područjima Hrvatske”.

Pavliček: Plenković se hvali onim brojkama koje njemu idu u prilog

Marijan Pavliček (Klub Hrvatskih suverenista, PIP-a i nezavisnog Josipa Jurčevića) osvrnuo se na objavu premijera Andreja Plenkovića u kojoj se pohvalio rekordno niskom nezaposlenošću od samostalnosti Hrvatske i brojem od 1,7 milijuna osiguranika. Iako mu je čestitao na tome, kazao je kako se premijer hvali samo onim brojkama koje njemu idu u prilog.

“Nije se pohvalio da vjerojatno imamo rekordno najmanji broj Hrvata od samostalnosti, činjenicom da smo prošle godine imali rekordno najmanje novorođene djece, da smo imali čak 51.319 umrlih, da je u zadnjih 10 godina Hrvatsku napustilo 250.000 prvenstveno radno sposobnih stanovnika, da je Hrvatska pod njegovim vodstvom izgubila 10 posto populacije, da dnevno gubi više stanovnika nego u Domovinskom ratu”, nabrajao je Pavliček.

Dodao je i kako se premijer “neće pohvaliti da imamo 250.000 stranih radnika i proces zamjene stanovništva”.

Novoizabrani zastupnik Domovinskog pokreta Krešimir Čabar se javnosti i kolegama ukratko predstavio istaknuvši kako dolazi iz Slavonije, iz Osijeka, te najavio kako će “svoj časni zadatak” ispunjavati na korist upravo one regije iz koje dolazi. Obratio se Mostovim zastupnicima.

“Onima koji se u ovom postizbornom razdoblju obraćaju našim biračima i tumače im što bi trebali misliti. Podsjetit ću vas da smo mi slušali naše birače koji su zazivali koaliciju s Mostom, postupili smo tako i dobili odbijenicu. Molim da ne brinete o našim biračima jer mi itekako dobro znamo što od nas traže”, kazao je Čabar.

Mostov Nikola Grmoja mu je kroz povredu Poslovnika odgovorio kako bi DP i u slučaju da su na izbore izašli s Mostom ponovno podržali Andreja Plenkovića i HDZ.

Bosanac: Europske države najavljuju priznanje Palestine, a od Hrvatske muk

Zastupnik Kluba Možemo Gordan Bosanac podržao je odluke Norveške, Španjolske i Irske da priznaju Palestinu upitavši zašto od Hrvatske po tom pitanju vlada muk. Naglašavajući kako se “ne radi o nikakvom sukobu Palestinaca i Izraelaca, nego ekstremnih radikalnih opcija na jednoj i drugoj strani”, pozvao je Vladu da podrži Međunarodni kazneni sud i glavnog tužitelja Karima Khana koji je izdao nalog za uhićenjem predsjednika Izraela i Hamasovih čelnika.

HDZ-ov Andro Krstulović Opara podsjetio je kako je na današnji dan 1992. RH postala članica UN-a.

“Tada je predsjednik Tuđman održao povijesni govor i održao lekciju svima nama kako se brani i predstavlja hrvatska država i kako se ostvaruje višedesetljetni, stoljetni, san. Bili su teški trenuci, ali trenuci ponosa i slave. On je dao primjer kako se treba ponašati predsjednik”, istaknuo je.

Zastupnica Kluba Centra i Nezavisne platforme Sjever Viktorija Knežević govorila je o javnim bilježnicima problematizirajući što Hrvatska javnobilježnička komora nema obvezu podnositi izvješća Saboru o svom radu. Smatra da bi, obzirom da su na javne bilježnike prebačene ovlasti poslova države, to jednom godišnje morali činiti. Osvrnula se i na najavljene izmjene Zakona kojima će javni bilježnici dobiti zadatak da provode i zemljišno-knjižne ispravne postupke.

“Prigovori koje dobivamo od bilježnika su da će ih to dodatno opteretiti, a da neće imati pravo to posebno naplaćivati. Naknade ne smiju biti harač za građane, bez ikakve stvarne veze s uloženim, no ne smiju biti niti nepravedne prema bilježnicima”, poručila je.

Selak Raspudić iznijela zabrinjavajuće podatke o seksualnom uznemiravanju

Ivan Matić (Klub Mosta) na primjeru grada Obrovca osvrnuo se na nelogičnosti popisa birača i broja stanovnika.

“Obrovac je rekorder u toj razlici, 2020. imali smo 3.627 stanovnika i 4.950 glasača, a 2021. je još i gore, broj stanovnika opada, a glasača raste, tada smo imali 3.453 stanovnika a 5.391 glasača” , kazao je i pozvao Ministarstvo unutarnjih poslova da počne sređivati podatke o prebivalištu.

Marija Selak Raspudić (Klub nezavisni i Fokus) iznijela je zabrinjavajuće podatke o seksualnom uznemiravanju i dijeljenju fotografija seksualnog sadržaja među srednjoškolcima.

“Trećina srednjoškolaca fotografira svoje vršnjake u seksualno inkriminirajućim pozama te ih šalje dalje, a petina ih je žrtva seksualnog uznemiravanja”, navela je.

Dodala je kako je petina srednjoškolaca doživjelo ili svjedočilo seksualnom uznemiravanju na internetu u posljednjih godinu dana, dok 40 posto ne bi prijavilo takvo ponašanje.

Djeca nisu svjesna opasnosti internetskog prostora, naglasila je Marija Selak Raspudić i najavila da će ponovno predložiti Rezoluciju o umjetnoj inteligenciji te izmjene Zakon o odgoju i obrazovanju kojima bi se reguliralo korištenje mobitela u obrazovnim ustanovama.

