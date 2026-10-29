spominju i Plenkovića
Gong upozorio na problem s izborom ustavnih sudaca, zatražili i dostavu tonskih zapisa sjednica
Nakon što je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić javno pozvao Sabor da izabere troje ustavnih sudaca, Gong podsjeća da je još u veljači od Ustavnog suda zatražio reakciju na odugovlačenje izbora sudaca i pokretanje odgovarajućeg postupka.
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Više od osam mjeseci poslije, Ustavni sud još nije odlučio o meritumu Gongove inicijative koja se odnosi upravo na ustavnost postupanja Sabora i predsjednika Vlade u tom procesu. Gongova inicijativa od 20. veljače traži odgovor na pitanje ustavnosti i zakonitosti odgađanja izbora ustavnih sudaca, ali i na uvjetovanje njihova izbora izborom predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda, navodi Gong.
Odugovlačenje izbora sudaca i uvjetovanje njihova izbora političkim dogovorima u podređen položaj položaj stavlja funkcioniranje pravosudnih institucija. Takva praksa slabi neovisnost sudstva i dovodi u pitanje poštivanje načela diobe vlasti, jednog od temelja ustavnog poretka Republike Hrvatske. Funkcioniranje institucija ne smije biti podređeno partikularnim interesima.
"Kontekst političkog pregovaranja"
Premijer Andrej Plenković javno je poručivao da će se izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda povezati s izborom troje ustavnih sudaca, uz uvjet da dvoje kandidata za Ustavni sud predloži parlamentarna većina. S druge strane, SDP-ov zastupnik Arsen Bauk izjavio je da za njih više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego sto predsjednika Vrhovnog suda. Takve izjave pokazuju kako se izbori na važne pravosudne funkcije stavljaju u kontekst političkog pregovaranja, umjesto da se o njima odlučuje u skladu s ustavnim i zakonskim okvirom.
Gong je zato od Ustavnog suda zatražio pokretanje odgovarajućeg postupka kako bi se spriječilo daljnje narušavanje diobe vlasti i osiguralo pravilno funkcioniranje Ustavnog i Vrhovnog suda, neovisno o partikularnim političkim interesima. Gong se godinama zalaže i za transparentniji rad Ustavnog suda te javnu dostupnost njegova rada, uključujući mogućnost da javnost prisustvuje sjednicama, kako je predviđeno zakonom. Nakon što je predsjednik Staničić uveo praksu snimanja sjednica, Gong je na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama zatražio dostavu tonskih zapisa sjednica. Zatražile smo i mailove o kojima je govorio sudac Abramović na N1, koji tvrdi da su suci tražili snimke, te da ih nisu mogli dobiti.
Transparentnost rada Ustavnog suda podrazumijeva da informacije o njegovu radu budu dostupne javnosti, a ne samo predsjedniku Suda. Ako snimke sjednica ostaju dostupne isključivo predsjedniku, ne može se govoriti o stvarnoj transparentnosti. Objavljivanje snimki omogućilo bi građanima bolji uvid u rad institucije koja ima ključnu ulogu u zaštiti ustavnosti i vladavine prava, naveli su.
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