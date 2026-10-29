Gong upozorio na problem s izborom ustavnih sudaca, zatražili i dostavu tonskih zapisa sjednica

Gong je zato od Ustavnog suda zatražio pokretanje odgovarajućeg postupka kako bi se spriječilo daljnje narušavanje diobe vlasti i osiguralo pravilno funkcioniranje Ustavnog i Vrhovnog suda, neovisno o partikularnim političkim interesima. Gong se godinama zalaže i za transparentniji rad Ustavnog suda te javnu dostupnost njegova rada, uključujući mogućnost da javnost prisustvuje sjednicama, kako je predviđeno zakonom. Nakon što je predsjednik Staničić uveo praksu snimanja sjednica, Gong je na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama zatražio dostavu tonskih zapisa sjednica. Zatražile smo i mailove o kojima je govorio sudac Abramović na N1, koji tvrdi da su suci tražili snimke, te da ih nisu mogli dobiti.