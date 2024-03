Gordan Duhaček: Na Ustavnom sudu ima dvoje, troje ljudi koji su neovisni

Podijeli :

Novinar Gordan Duhaček gostovao je u Newsroomu kod Nine Kljenak gdje je analizirao aktualne događaje u kampanji za parlamentarne izbore.

Duhaček kritizira što javnost nije bila prisutna na raspravi na kojoj su suci Ustavnog suda donosili odluku o sudjelovanju predsjednika Zorana Milanovića na parlamentarnim izborima.

Analitičar objasnio zašto ne bi bilo dobro da Milanović da ostavku “Ustavni sud mora braniti Repuliku Hrvatsku, a ne jednu stranku koja se zove HDZ”

“Otprilike dva i pol sata se vijećalo. Mi ništa ne znamo, kakve su argumente iznijeli, zašto je na kraju došlo do toga da dvoje sudaca odbija glasati. U jednoj demokraciji mi je nezamislivo da se sve to odvija pod velom tajne. Mi ne znamo jasno proceduru po kojoj je Ustavni sud donio tu svoju odluku, upozorenje.”

Malo je ljudi na Ustavnom sudu koji su neovisni, smatra Duhaček.

“Čitavoj javnosti je jasno da ima dvoje, troje ljudi koji su neovisni na Ustavnom sudu, čak ‘ajmo reći da imaju neku pravnu ideologiju. Nisam siguran da bi od većine članova Ustavnog suda mogli čuti neku pravnu argumentaciju temeljenu na nekoj pravnoj teoriji ili ideologiji, nego samo u smislu što treba HDZ-u ili SDP-u ili nešto tako.”

“Ustavni sud je isto kompromitiran. Treba poništiti izbore, kao primarni razlog, zbog izbornih jedinica, zbog registra birača… Ali se ne poništava jer Ustavni sud zapravo kalkulira”, dodaje.

Duhaček tvrdi da će se dinamika kampanje uskoro promijeniti.

“Vidi se već sada da se balon vrućeg zraka ispuhuje. Prilično sam siguran da nećemo provesti kampanju baveći se samo svađama Plenković-Milanović jer postoje mnogo važnije stvari koje se istovremeno događaju. Ovo je repetitivno. Milanović ima talent za određene verbalne akrobacije, ali deseti plameni jazavac nije toliko efektan kao prvi”, tvrdi Duhaček.

Usporedba Plenkovića iz 2016. i 2024.

“Andrej Plenković iz 2016. bi se možda zgražao na neke stvari koje radi Andrej Plenković u 2024. Mi do sada nismo imali nijednu koruptivnu aferu koja ide direktno do njega. On nije sanaderovski tip koji će nazvati nekoga i reći ‘sad bi ja malo ukrao od države kako da to sredimo’, ali on je na čelu organizacije koja funkcionira kroz organiziranu korupciju i klijentelizam i konstantno je morao kroz godine raditi neke kompromise.”

Plenković: Ovo što je napravio Milanović je pokušaj mini državnog udara

“Ali to isto utječe na čovjeka i kvari čovjeka, najjednostavnije rečeno. Ne možeš ti biti jedini pošten na čelu stranke koja je doslovno osuđena za pljačku države. On je odbijao prihvatiti to, govorio je da je to stari HDZ, a mi svi znamo da je to jedan te isti hdz”, dodaje Duhaček.

Oportunizam lijevo-liberalnog bloka

“Čitava ta koalicija je bila oportunistički sastavljena. Srećom da se sad raspadaju, zamislimo da se nisu raspali sad, pa da su došli na vlast i onda se počeli raspadati”, komentira Duhaček.

Što se tiče ishoda izbora, Duhaček smatra da je sve moguće.

“Sve je otvoreno. Na neki način imamo jednu situaciju do izbora i jednu nakon izbora. Jasno je da će HDZ i Domovinski pokret ući u koaliciju.”

“HDZ više ne može računati na strategiju niske izlaznosti da pobijedi ove izbore. Treba im nešto drugo što bi nadoknadilo brojeve koje će ipak ova energizirana kampanja u većem brojz izvući na birališta.”

