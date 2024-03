Plenković: Ovo što je napravio Milanović je pokušaj mini državnog udara

Podijeli :

Ivan Hrstić / N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković stigao je u Sisk gdje je komentirao odluku Ustavnog suda.

“Mislim da je predsjednik Ustavnog suda bio jasan. Sve što smo i mi rekli da je jasno da se ne samo izašlo iz ustavnih okvira uloge predsjednika, nego se kršio i sam Ustav, to su oni i ponovili”, rekao je o odluci Andrej Plenković i dodao:

“Sve ovo što se zbiva sa SDP-om i ovo što je napravio Milanović moramo nazvati pravim riječima – to je pokušaj mini državnog udara, zlouporaba institucija, potpuno dezavuiranje Grbina. U desetak dana promijenili su toliko priča da nema toliko ploča što smo sve čuli od njih. Prvo smo čuli koaliciju koja se sjetila slogana Grabar-Kitarović, onda Grbin tvrdi da će on biti kandidat za premijera, onda Milanović odabere srijedu kao tradicionalni dan za izbore pa popodne u sukobu interesa sa samim sobom da ide na izbore, pa ne ide, pa Grbin njemu prepušta mjesto… To je kaos, obezglavljenost, a kad govore o supstanci, toga nema. Cijeli narativ je šuplja priča, ne znam što im se dogodilo, toliko kršenja Ustava, divljaštva, primitivizma… Da smo sanjali takav scenarij, ne bismo ga mogli učiniti boljim.”

Na pitanje je li im se šok isplatio s obrziom na rast rejtinga, rekao je: “Postoje ozbiljni ljudi koji se bave anketama, pitajte njih. Išlo se nešto nabrzinu telefonirati, to se ne smatra ozbiljnim.”

“Njihov je cilj da se govori o nečemu gdje nema ničega. Jedino što dobivamo je bizarna slika Hrvatske svima koji nas gledaju. Oni pitaju što se događa. Mi se ne bavimo cirkusom… Ovo mi djeluje kao da s njima nešto ozbiljno nije u redu. Ne može mi taj šušur sto pristranih ljudi zamijeniti realnu sliku Hrvatske. Jedna stvar je dosta bitna. Rekao je da je čuo da sam ja rekao da se na normalan način komunicira s normalnim ljudima. To sam rekao jer svi koji su bili na našem zadnjem službenom susretu, žao mi je što tad nismo te sastanke održali pred kamerama. Da su ljudi to vidjeli, onda bi svi ovi ushićeni polukandidatom, a zapravo primitivnim divljakom koji srozava kulturu Hrvatske, nitko se ne bi osvrnuo…”

O dolasku Tomislava Karamarka na Sabor HDZ-a rekao je: “Znate da kao predsjednik HDZ-a ne izbacujem članove i članice. Imali smo iznimku kad je g. Milinović došao u jogurt revoluciju pred HDZ, tu nismo imali izbora. To da smo na Sabor HDZ-a pozvali bivšeg predsjednika stranke, to je normalno, bio je pozvan i ranije.”

