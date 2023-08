Grci ne popuštaju: Boysi u zatvorima mogu ostati i do 18 mjeseci

Podijeli :

KOSTAS TZOUMAS/EUROKINISSI/PIXSELL

U sljedećih tjedan dana bit će poznati rezultati DNA uzoraka prikupljenih od 105 uhićenih huligana koji su izazvali nerede u Ateni.

Uzorci prikupljeni uhićenih će se usporediti s onima pronađenim kod ubijenog 29-godišnjaka kako bi se utvrdilo je li netko od njih ubojica. Prema informacijama iz policije, pišu grčki mediji, u idućih tjedan dana bit će objavljeni i podaci o oko 60 predmeta koji su zaplijenjeni i prikupljeni oko stadiona AEK-a nakon nereda.

Hrvatski odvjetnici uhićenih BBB-a: “Važno im je osigurati pravedno suđenje”

Vlasti su usredotočile istragu na dva sklopiva noža, koji su identificirani i zaplijenjeni, a smatraju se ključnim dokazima u slučaju. U međuvremenu, dok traje istraga, svi su u istražnim zatvorima.

Razmještanje po grčkim zatvorima je završeno, a uhićeni Hrvati tamo će čekati kraj istrage. Jer, pritvor može trajati sve do početka suđenja, maksimalno 18 mjeseci. Automatski se preispituje nakon šest mjeseci, a odvjetnici imaju mogućnost tražiti puštanje. No, s time će pričekati.

“Čekamo kraj DNK analiza, anliza tragova na predmetima i videonadzora, kao i sadržaja mobitela. Kada sve to dobijemo, vidjet ćemo kome što mogu dokazati i onda ćemo se obratiti sudu i tražiti puštanje, možda i uz uvjete poput jamčevine, zabrane napuštanja zemlje ili javljanje policiji”, kazao je Christos Salatas, grčki odvjetnik dvojice pritvorenih Boysa.

Grci tvrde: Stigli su rezultati analize mobitela Hrvata, vođa Boysa je u bijegu

Nakon istrage, koja treba djela spojiti s imenima, na sve optužbe obrana ima pravo odgovora u roku 10 dana, a onda sudsko vijeće testira tu optužnicu i odlučuje tko ide na suđenje i za koje djelo. Pa su tako trenutno otvorene i opcije da neki od Boysa završe samo s prekršajima.

“Vjerujem da će faza istrage brzo biti gotova. Razumijem osjećaje obitelji ubijenog grčkog navijača, ali i zabrinutost hrvatskih obitelji, no Grčka je zemlja vladavina prava, neki su slučajevi teži i kompliciraniji od drugih, no na kraju vjerujem da ćemo doći do cilja, a to je pronaći istinu. I ne mislim da će to predugo trajati”, smatra Salatas.

Istovremeno, Hrvatska traži da su svi pritvoreni Hrvati u 21 zatvoru sigurni. Neki od njih prijavili su prijetnje pa će biti preseljeni u druge ustanove, a premijer Andrej Plenković je u kontaktu s grčkim kolegom.

No, osim političkog razgovora i pružanja konzularne pomoći pritvorenima i njihovim obiteljima, Vlada ne može ništa drugo.

“Pojačat ćemo broj ljudi tamo, već je otišao jedan kolega sa znanjem grčkog jer je to važno. Jezik i iskustvo”, istaknuo je ministar pravosuđa Gordan Grlić Radman.

U pravnom smislu, Vlada se ne može miješati u rad grčkih neovisnih institucija, a mogućnost preuzimanja kaznenog progona je teoretski na stolu. No, o tome ne odlučuje Hrvatska. I, u ovom trenutku je teško za povjerovati da bi Grčka to prepustila Hrvatskoj, slažu se neki odvjetnici.

“Za tu mogućnost treba suglasnost obje države, no s obzirom da smo i Grčka i mi u Europskoj uniji, a da su djela počinjena tamo, realno je da bi suđenje bilo tamo”, izjavio je odvjetnik Fran Olujić.

Nekolicina privedenih već je jednom bila uhićena u Ateni zbog nereda 2015. Tvrde tako grčki mediji. Hrvatska potvrđuje da jedanaestorica od 102 pritvorena ima dosjee.

Grci objasnili zašto Boysi moraju ostati u zatvorima

Dio Boysa, među kojima je navodno vođa, i dalje nisu uhićeni, tvrde grčki mediji. Pitali smo MUP imaju li takve informacije te nalaze li se te osobe možda u Hrvatskoj. U odgovoru podosjećaju da o izvidima ne smiju:

“Sukladno navedenom, u slučajevima kada u odnosu na određene događaje provodimo izvide, navedenu smo činjenicu dužni čuvati kao tajnu te u ovome trenutku nismo u mogućnosti odgovoriti na pitanja. Moramo pritom istaknuti da hrvatska policija ulaže značajne napore zbog ostvarivanja što bolje suradnje s grčkom stranom kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice kojima je neophodno raspolagati zbog usmjeravanja daljnjeg tijeka policijskog postupanja.”

Istovremeno, grčka policija poručuje da im se huligani više nikada neće ušetati u zemlju, a ministar koji je već smijenio sedam policajaca najavljuje da će smjena biti još.

