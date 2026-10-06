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OGLASIO SE MINISTAR

Grlić Radman: Zabrinuti smo zbog ugrožavanja sigurnosti u Crnom moru

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Hina
|
06. lis. 2026. 17:25
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06.10.2026., Ministarstvo vanjskih poslova, Zagreb – Izjave madarske potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih poslova Anite Orban i ministra gospodarstva i energetike Istvana Kapitanya. Gordan Grlic Radman. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL

Hrvatska je zabrinuta zbog ugrožavanja sigurnosti pomorskih saveznika i partnera u Crnom moru te izražava solidarnost s njima, rekao je u utorak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, komentirajući napade na trgovačke brodove u Bugarskoj.

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"Radi se o ugrožavanju sigurnosti naših pomorskih saveznika i partnera i svi smo tu iskazali zabrinutost", rekao je Grlić Radman.

Dva trgovačka broda pogođena su u utorak dronovima u isključivom gospodarskom pojasu Bugarske u Crnom moru, pri čemu je jedan brod potonuo, a drugi je oštećen. Za posadom potonulog broda traje potraga, dok je posada drugog broda spašena, objavile su bugarske vlasti.

Incident se dogodio dan nakon napada na turski teretni brod u isključivom gospodarskom pojasu Rumunjske. U tom su napadu poginula dva člana posade, a jedanaest ih je spašeno.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za napad, no ta tvrdnja zasad nije neovisno potvrđena.

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Teme
crno more gordan grlić radman pomorska sigurnost trgovački brodovi

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