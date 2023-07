Grmoja o plinskoj aferi: “Najviše je odgovoran zloglasni hvarski kartel”

Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja u Newsroomu je analizirao novu plinsku aferu. Naime, HEP je viškove plina prodavao po znatno nižoj cijeni od tržišne, a predsjednik Vlade Andrej Plenković kazao je u četvrtak da će "sve temeljito ispitati i onda ćemo donositi daljnje odluke".

O ovoj aferi prvi je progovorio Mostov Zvonimir Troskot na N1 televiziji, a Grmoja kaže da ovo nije prvi put da je “Troskot uhvatio Franu Barbarića i hvarski energetski kartel s prstima u pekmezu”.

“Činjenica da saznate da nekoga koga ste postavili na čelo najvažnije kompanije u Hrvatskoj, ne samo energetske, već uopće, bespravno gradi vilu na Hvaru, pa kako taj više može ostati na funkciji”, rekao je Grmoja o Barbariću.

Navodi da više nije siguran da premijer Plenković nije osobno korumpiran. “Moguće da i on od ovog ima ne samo političke nego i financijske koristi.”

“Ovoliki broj pogodovanja PPD-u nije slučajnost”

Grmoja je potom naveo neke slučajeve za koje tvrdi da pokazuju da Vlada Andreja Plenkovića pogoduje PPD-u.

“Ako su točni ovi podaci koje je vaša televizija objavila, a jučer sam rekao da sam dobio informaciju da je 60% plina otkupljivao PPD, oni su to demantirali, ali ako je to istina, onda je jasno tko je u ovoj priči profitirao, a to je PPD. Zašto su u HEP-u i Vladi to oni mogućili PPD-u? Vrlo jasno možemo znati uzrok. Pa sjetimo se da je PPD dao pozajmicu HDZ-u”, kazao je Grmoja pa nastavio:

“Da se samo ovo dogodilo u vrijeme Plenkovićeve vlade, možda bismo mogli reći da je neka nesposobnost, ne možemo tvrditi da HDZ pogoduje PPD-u. Ali, u vrijeme Plenkovićeve vlade PPD je kupio Fortenovu, PPD je ušao u luku Rijeka i luku Ploče, u Petrokemiju…”

Kaže da “ovoliki broj pogodovanja PPD-u u vrijeme Plenkovićeve vlade ne može biti slučajnost” i pozvao DORH da istraži slučaj oko plina, ali i neke druge. Dodaje da u ovom slučaju država nije zaaspala.

“Država nije zaspala”

“Država nije zaspala, država i Plenkovićeva vlada aktivno rade na tome da se pune džepovi tajkuna Pavla Vujnovca kojeg Penava ne smije prozvati jer je povezan s njegovim političkim tajnikom Radićem koji je s Vujnovcem vlasnik Pevexa. Ovdje država nije zaspala, ovdje je država aktivno pomogla određenim privatnim opskrbljivačima”, tvrdi Grmoja.

Dodaje da ne može sva odgovornsot biti na Barbariću jer se zna tko ga je postavio. “Dobro je rekla Selak Raspudić, Plenković je polupana teflonska tava, na njega se možda prije nisu ljepile afere, ali to više nije slučaj. Ne može on to tek tako sad odmaknuti od sebe, oni su u panici.”

“Imaju sve informacije, ali nemaju izlaz iz situacije”, dodaje Grmoja. “Moraju smisliti kako što bezbolnije ugušiti ovu aferu.”

“Prave ljude budalama, kažu da su to radili da bi zaštili kućanstva. Dakle, poruka je ova: ‘mi smo vas krali za vaš interes, za vaš račun, kako bi vama bilo bolje'”, tvrdi ovaj saborski zastupnik.

Govoreći o odgovornosti, Grmoja navodi da je “najviše odgovoran zloglasni hvarski kartel na čelu s Plenkovićem”. Prema Grmoji, u tom su kartelu, osim Plenkovića, i Frane Barbarić i državni tajnik Ivo Milatić. Također navodi da bi netko zbog ove afere trebao završiti u zatvoru.

