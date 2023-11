Parlamentarni izbori već u rano proljeće? “Plenkoviću i HDZ-u to bi odgovaralo jer opet kreće afera koja im može ozbiljno naštetiti”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

U kalendaru superizborne 2024. godine parlamentarni izbori trebali bi biti održani koncem kolovoza ili do sredine rujna. No, gotovo nitko ne računa na taj scenarij. I vladajući i oporba sve češće govore da će izbori biti već na proljeće, puno prije krajnjeg zakonskog roka za njihovo održavanje.

Prošle subote je Jutarnji list pisao da u vladajućem HDZ-u razmatraju plan prema kojemu bi sadašnji saziv Hrvatskog sabora bio raspušten već nakon usvajanja državnog proračuna za sljedeću godinu ili najkasnije sredinom siječnja, kada se zastupnici vrate sa zimskih praznika. U tom slučaju izbori bi mogli biti raspisani već za veljaču.

Jedan visokorangirani, ali neimenovani član HDZ-a Jutarnjem listu je rekao kako se na izbore vjerojatno neće ići prije Uskrsa (31. ožujka) jer će stranka htjeti “inkasirati” dolazak vojnih zrakoplova Rafalea, kupljenih od Francuske.

“Našem biračkom tijelu neće biti svejedno kada vide prelet bojnih zrakoplova. Našim biračima je to važno”, kazao je taj HDZ-ovac.

Puno razloga da parlamentarni izbori budu prije europskih

I Dario Hrebak, čelnik HSLS-a, HDZ-ovog partnera u vladajućoj većini, prošloga je tjedna u inervjuu Novom listu izjavio da parlamentarne izbore očekuje već na proljeće.

“Europski izbori su u lipnju. Najbolje bi bilo da parlamentarni izbori budu u travnju, baš zbog tih europskih, da se oni ne miješaju. (…) Bila bi ludost ići na izbore u srpnju ili kolovozu. A da budu u rujnu, izložili bismo se kritikama da se držimo vlasti do zadnjeg dana. Stoga je najrealnije da izbori budu početkom proljeća. To je idealno vrijeme. Na kraju krajeva, i građani će biti optimističniji”, kazao je Hrebak.

I politički analitičar Ivan Rimac uvjeren je da su parlamentarni izbori na dnevnom redu bliže nego što se mislilo.

“Postoji puno razloga da se održe ranije. Jedan je što HDZ ne prolazi baš dobro na europskim izborima jer se pokazalo da se SDP uvijek bolje pripremi za te izbore, da ima više ljudi s izgrađenim političkim imidžem u Europskom parlamentu te da su im i rezultati dosad bili bolji. Scenarij u kojemu bi najprije bili europski, a onda parlamentarni izbori vjerojatno bi utjecao na dojam kod glasača. Pa ako HDZ ne bi dobio većinu zastupnika u Europskom parlamentu, to bi bitno utjecalo i na njihove šanse na nacionalnoj razini. Budući da su europski izbori fiksirani i ne mogu se odgađati, u svakom slučaju je plan da saborski zastupnici budu birani prije europskih izbora”, smatra Rimac.

Plenkoviću za Agrokor ne vrijedi uobičajena “isprika”

Drugi i važniji razlog, kako nam je rekao Rimac, broj je afera koje se otvaraju, a štete HDZ-u.

“Broj tih afera raste i, koliko vidim, Plenković po tom pitanju sve teže uspijeva upravljati situacijom. Dosad je HDZ veće afere zataškavao manjima koje su se događale nakon toga ili su ih čak sami “izmišljali”. Mislim da je i “poljubac” Grlića Radmana dio tih malih afera koje trebaju skrenuti pažnju s krupnijih. No, sada ponovno kreće afera svih afera u kojoj gotovo nema načina kako da se Andrej Plenković odvoji od onih koji će biti upleteni u nju. To je afera Agrokor. Pad optužnice i vještačenja u toj aferi nije samo problem USKOK-a, nego i vladajuće garniture koja je vodila proces do izvlaštenja Ivice Todorića“, napominje.

Todorić je, kaže Rimac, sudskim odlukama koje mu idu na ruku dobio medijski prostor gdje može djelovati protiv Plenkovića i Vlade i u tom prostoru nastupati kao njihova žrtva. Uostalom, čak je prkosno najavio kandidaturu za premijera.

“Nije u pitanju samo povrat novca Todoriću – to se sigurno neće dogoditi do izbora – ali već ponovno otvaranje te afere udara na sam vrh vlasti i HDZ-a. Za razliku od drugih afera za koje Plenković može reći da nema pojma što su drugi radili, u ovom slučaju teško će moći naći ispriku. A to bi moglo ozbljno narušiti podršku i njemu i HDZ-u”, smatra Rimac.

“Oporba počela pokazivati da nije tako anemična”

Rimca smo upitali ide li zbog svega toga i oporbi na ruku da izbori budu što ranije.

“Oporba je krenula u pretkampanju i vidjelo se da nije tako anemična kao što je bila ranije kada ju je bilo lako ušutkati u Saboru. Oporbenim strankama sada je svaka tema dobrodošla i predizborno važna. Naizmjence se redaju afere koje otvaraju pojedine oporbene stranke pa se vidi da im rejting, barem privremeno, raste iz mjeseca u mjesec. Čak i ako bi im se taj rejting, skupa s aferama koje otvaraju, do izbora ispuhao, pitanje je bi li HDZ imao dovoljno mandata da bude prvi kome bi se ponudilo sastavljanje vlade nakon izbora ili mogao naći koalicijskog partnera”, istaknuo je naš sugovornik.

Ukratko, HDZ-u bi odgovaralo da izbori budu što prije, dok bi oporbi išlo na ruku da pretkampanja traje duže jer se zahuktavaju njeni udari na HDZ koji može žonglirati tajmingom izbora. Stoga nije isključena mogućnost da budu raspisani već u siječnju ili veljači.

“To bi u velikoj mjeri moglo poremetiti planove oporbenih stranaka koje još ne znaju kada će biti izbori i možda još nemaju ni financijsku konstrukciju za predizbornu kampanju. Izbore raspisuje predsjednik Republike pa ako se dogodi da se Sabor raspusti već nakon izglasavanja proračuna za 2024. godinu, Zoran Milanović još uvijek ima ovlasti reći da je na godišnjem odmoru od Božića do Sveta tri kralja te da u to vrijeme ne donosi odluke. Uostalom, stranke su već uvelike u pretkampanji pa kad se raspišu izbori onda imaju vremena samo za sastavljanje lista. Ni Rafalei tu ne mogu pomoći. Hoće li stići baš u vrijeme izbora, to ništa ne znači jer se zna da su već kupljeni i da moraju doći”, ustvrdio je politički analitičar Ivan Rimac.

